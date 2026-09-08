Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'i (BAL) 10. sırada tamamlayarak tarihinde ilk defa Süper Amatör Lig'e gerileyen Turgutluspor, yeni sezon öncesinde ezber bozan bir karara imza attı. Kırmızı-siyahlı yönetim, yeni sezonda A takımı emanet etmek üzere 22 yaşındaki Zeynep Mestan ile anlaşmaya vardı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreniyle görevine resmen başlayan Mestan, Turgutluspor kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü olarak kayıtlara geçti.

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

İzmir doğumlu olan Zeynep Mestan, teknik direktörlük kariyeri öncesinde kadınlar amatör liglerinde aktif olarak futbol oynadı. Yeşil sahalarda Bornova ekiplerinin formasını terleten genç çalıştırıcı, edindiği saha içi tecrübesini bu kez Turgutluspor'un başarısı için kulübede sergileyecek.

Hem genç yaşı hem de kulüp tarihindeki simgesel rolüyle dikkat çeken Mestan yönetimindeki Turgutluspor, Süper Amatör Lig'deki ilk sezonunda yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.