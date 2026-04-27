Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, bölgenin önemli ulaşım firmalarından Kale Seyahat ve bağlantılı şirketlerin konkordato talebini karara bağladı. Mahkeme; Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm, Kale Express Seyahat ve Kale Otobüs Seyahat şirketlerini kapsayan 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketlerin mali faaliyetleri denetim altına alınırken, operasyonların sürdürülebilirliği incelenecek.

3 KİŞİLİK KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının analizi, alacaklı sayısı ve borç yükünün tespiti için mahkeme tarafından uzman bir heyet oluşturuldu. Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş’tan oluşan konkordato komiser heyeti, şirketlerin mali tablolarını denetlemek ve süreci yönetmek üzere resmen görevlendirildi. Heyetin hazırlayacağı raporlar, geçici mühletin kesin mühlete çevrilip çevrilmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ VERİLDİ

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, geçici mühlet kararı Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Mahkeme, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde alacaklıların dilekçe ile müracaat edebileceklerini bildirdi. Alacaklılar, konkordato verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek talebin reddini isteme hakkına sahip olacak.