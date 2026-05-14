BYD, Avrupa’daki atıl üretim kapasitesini değerlendirmek amacıyla Stellantis ve diğer otomobil üreticileriyle temaslarını sürdürüyor.

Bloomberg’de yayımlanan habere göre, dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı konumunda bulunan BYD’nin, özellikle İtalya başta olmak üzere Avrupa’daki bazı fabrikaları devralmaya yönelik olası anlaşmaları masaya yatırdığı ifade edildi.

Şirketin Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stella Li, Londra’da düzenlenen Financial Times Future of the Car konferansında yaptığı açıklamada yalnızca Stellantis ile değil, farklı üreticilerle de görüşmeler yürüttüklerini dile getirdi.

“HER TÜR BOŞ KAPASİTEYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ”

Li, “Sadece Stellantis ile değil, diğer şirketlerle de görüşüyoruz. Avrupa’da mevcut olan her türlü fabrikayı inceliyoruz çünkü bu tür boş kapasiteyi değerlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Stellantis’in Avrupa’da ortağı Leapmotor ile daha yakın iş birliği kurma planlarının ardından geldi. Söz konusu plan kapsamında, Fiat ve Peugeot markalarının sahibi olan Stellantis’in, İspanya’daki iki tesisinde Çinli şirket için elektrikli araç üretimi yapması öngörülüyor.

Li, Avrupa’daki yerel yapılanmayı güçlendirmeye önem verdiklerini belirterek, "Çok sayıda yerel Ar-Ge çalışanı işe alıyoruz. İngiltere’de, Fransa’da, her bölgede yerel Ar-Ge’ye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolar yatırımla kuracağı duyurulan ve 2026 sonunda 150 bin araç kapasitesine ulaşacağı açıklanan fabrika sahasında henüz bir faaliyet başlamadı.

AVRUPALI ÜRETİCİLER İŞ BİRLİĞİNE AÇIK

Avrupa’daki diğer otomobil üreticilerinin de artan maliyetler ve yoğun rekabet baskısı nedeniyle benzer ortaklıklara sıcak baktığı görülüyor. Stellantis’in, kıtadaki fazla üretim kapasitesini azaltmak için bir veya daha fazla Çinli üreticiyle yeni anlaşmalar yapabileceği daha önce de gündeme gelmişti.

Çin’de yaşanan fiyat rekabeti nedeniyle baskı altında bulunan BYD ise yurt dışı pazarlarda büyümesini hızlandırmış durumda. Avrupa satışlarını artıran şirketin bu genişleme sürecine Stella Li liderlik ediyor. Ayrıca Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler sonrası yükselen akaryakıt fiyatlarının, elektrikli araçlara olan ilgiyi yeniden artırmasının da BYD’ye avantaj sağladığı değerlendiriliyor.

HEDEF: DOĞRUDAN İŞLETME MODELİ

Li, BYD’nin olası fabrika anlaşmalarında ortak girişimler yerine tesisleri doğrudan işletmeyi tercih ettiğini belirterek, bu yöntemin “daha kolay” olduğunu vurguladı.

Stellantis’in İtalya’nın merkezinde bulunan ve düşük kapasiteyle çalışan Cassino fabrikasına ilişkin bir soruya yanıt veren Li, BYD’nin Avrupa genelinde “çok sayıda tesisi” incelediğini ifade etti. “İtalya kısa listede” diyen Li, bu ülkenin potansiyel yatırım noktaları arasında yer aldığını belirtirken, uzun vadede düşük elektrik maliyetleri nedeniyle Fransa gibi ülkelerin de cazip seçenekler arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.