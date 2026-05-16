Türkiye NATO’nun doğu Avrupa kanadındaki müttefiklerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1,2 milyar dolar değerinde askeri bir yakıt boru hattı inşa etmeyi teklif etti.

Bloomberg'in 'konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Ankara bu yeni hattın Türkiye’den başlayarak Bulgaristan üzerinden Romanya’ya uzanmasını önerdi.

İttifakın askeri boru hattı ağını genişletme hamlesinin ardından gelen bu teklif Türkiye’nin Temmuz ayında ev sahipliği yapacağı Ankara’daki NATO zirvesi öncesinde gündeme taşındı.

Kaynaklar Türkiye ile Romanya arasında kurulacak bu hattın maliyetinin Yunanistan veya Romanya’nın batı komşuları üzerinden planlanan diğer alternatiflerin sadece beşte biri kadar olacağını belirtiyor.

Ayrıca deniz taşımacılığına bağımlı olan diğer güzergahların deniz yolu riskleri nedeniyle çok daha kırılgan olduğu ve Türkiye'nin önerisinin büyük bir avantaj sağladığı ifade ediliyor.

ESKİ PROJE, YENİ DÜNYA

Rusya’nın Ukrayna’yı topyekun işgali ve Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintileri gibi Orta Doğu’daki çatışmalar NATO’yu yakıt tedarik modelini güçlendirmeye zorladı.

Bu süreçte ittifakın doğu üyeleri için makul maliyetli ve dayanıklı bir tedarik zinciri hayati önem kazandı.

Türkiye'nin sunduğu bu proje Polonya ve Romanya gibi ülkelerin Soğuk Savaş döneminden kalan yer altı yakıt boru hattı ağını doğuya doğru uzatma çabalarını tamamlıyor.

Savaş döneminde müttefik kuvvetleri beslemek için inşa edilen bu mevcut sistem günümüzde sadece Almanya’ya kadar uzanıyor.

Kaynaklar planlanan yeni hattın kesinlikle sivil kullanıma açık olmayacağını ifade ederken projenin kapasitesi gibi askeri detayların gizli tutulduğunu bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.