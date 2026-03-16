Gelecekte yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belirlemek için yapay zeka devreye girdi. Ekonomi, sosyal yaşam, coğrafi konum ve genel yaşam standardı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmede, dünyanın farklı köşelerinden şehirler listeye girdi.

Türkiye’den de bazı şehirler öne çıkarken, denizden uzak olduğu için sıkça eleştirilen başkent Ankara bu kez avantajlı bir konum elde etti.

Bir şehrin yaşanabilirliğini artıran başlıca etkenler arasında temiz su kaynakları, doğa ile modern yaşamın uyumu ve doğal afetlere karşı dayanıklılık bulunuyor. Yapay zeka, gelecekteki olası felaket senaryolarını da hesaba katarak şehirleri sıraladı.

İşte yapay zekanın seçtiği, geleceğin en yaşanabilir şehirleri…

Stockholm – Soğuk ama huzurlu, yaşam standardı çok yüksek.

Helsinki – İklim değişse de yaşanabilirliğini koruyabilir.

Oslo – Su, enerji ve refah açısından güçlü bir şehir.

Toronto – Büyük tatlı su rezervleri sayesinde öne çıkıyor.

Montreal – Su kaynakları zengin ve aşırı sıcak riski düşük.

Zürih – Temiz su ve sağlam altyapıya sahip.

Kopenhag – İklim değişikliğine karşı uyum planları güçlü.

Melbourne – Yaşam kalitesini sürekli koruyan şehirlerden.

Auckland – İzole konumuyla güvenlik ve güçlü yaşam standartları sunuyor.

Viyana – Altyapısı ve sosyal sistemi oldukça stabil.

Münih – Ekonomi ve yaşam dengesi açısından öne çıkıyor.

Edinburgh – Tarih, kültür ve yaşam kalitesini birleştiriyor.

Dublin – Sosyal yaşam ve refah dengesiyle dikkat çekiyor.

Tallinn – Dijital altyapısı ve doğayla uyumu yüksek.

Reykjavík – Doğa ile modern yaşamı başarıyla harmanlıyor.

Ankara – Deniz seviyesinden etkilenmiyor, stratejik avantaj sağlıyor.

Eskişehir – Planlı şehir yapısı ve öğrenci nüfusu ile yaşanabilir.

Trabzon – Bol su ve yeşil alanlarıyla öne çıkıyor.

Bursa – Sanayi ile doğa dengesini iyi kuruyor.