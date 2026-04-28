36 ülke ve bölgeden toplam 929 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği listede Türkiye, yükseköğretimdeki yükselişini sürdürdü. Araştırma kalitesi, öğretim ortamı, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm kriterleri baz alınarak yapılan ölçümlerde, Türk üniversiteleri Asya kıtasının en prestijli kurumları arasına girdi. Sıralamaya toplam 109 üniversitesi giren Türkiye, bu sayısal başarıyla bölge genelinde 3. sırada yer aldı.

İLK 100'E GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

THE 2026 verilerine göre, Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumları sıralamadaki yerlerini aldı. İlk 100 içerisinde yer alan üniversiteler ve dereceleri şu şekilde açıklandı:

Koç Üniversitesi: 73. sıra

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 78. sıra

Sabancı Üniversitesi: 82. sıra

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 97. sıra

29 ÜNİVERSİTE İLK 500 BANDINDA

Türkiye'nin akademik başarısı sadece ilk 100 ile sınırlı kalmadı. Yapılan ölçümlerde 7 Türk üniversitesi ilk 200’e, 14 üniversite ilk 300’e ve toplamda 29 üniversite ilk 500 yükseköğretim kurumu arasına girmeyi başardı. Boğaziçi Üniversitesi 102., Bilkent Üniversitesi 137. ve Yıldız Teknik Üniversitesi 171. sırada yer alarak ilk 200 bandını domine etti. Hacettepe, İstanbul Medipol, Kadir Has ve Özyeğin üniversiteleri ise 201-250 diliminde yer alarak istikrarlı bir grafik çizdi.

18 FARKLI GÖSTERGE İLE ÖLÇÜLDÜ

Sıralama hazırlanırken üniversitelerin bilimsel çıktıları ve küresel etkileri 18 farklı performans göstergesiyle analiz edildi. Araştırma kalitesinden sanayi gelirine kadar geniş bir yelpazede yapılan incelemeler, Türk üniversitelerinin özellikle araştırma ve bilgi aktarımı boyutlarında rekabet gücünü artırdığını ortaya koydu. 109 üniversite ile listede yer alan Türkiye'nin, Asya yükseköğretim pazarındaki stratejik konumu bu raporla yeniden belgelendi.