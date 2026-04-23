TÜİK verilerine göre Türkiye’de suç oranının en düşük olduğu iller açıklandı. Yüz binde düşen suç oranları dikkate alınarak hazırlanan liste, Türkiye’nin en güvenli şehirlerini ortaya çıkardı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilin listenin üst sıralarında yer alması dikkat çekti.

Türkiye’nin en güvenli 10 şehri şöyle sıralandı:

10. Erzurum – Yüz binde 196 suç oranı

9. Mardin – Yüz binde 194 suç oranı

8. Hakkari – Yüz binde 192 suç oranı

7. Erzincan – Yüz binde 191 suç oranı

6. Muş – Yüz binde 188 suç oranı

5. Bayburt – Yüz binde 186 suç oranı

4. Siirt – Yüz binde 175 suç oranı

3. Bitlis – Yüz binde 175 suç oranı

2. Şırnak – Yüz binde 159 suç oranı

1. Adıyaman – Yüz binde 156 suç oranı

Listenin zirvesinde yer alan Adıyaman, yüz binde 156 suç oranıyla Türkiye’nin en güvenli ili olarak dikkat çekiyor. Şırnak ve Bitlis ise düşük suç oranlarıyla ilk üçte yer alan diğer şehirler arasında bulunuyor.