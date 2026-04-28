TEPAV tarafından SGK verileri temel alınarak hazırlanan Ocak 2026 İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil toplam sigortalı çalışan sayısı Ocak 2026’da yıllık yüzde 1,6 (401 bin 783) artmasına rağmen aylık bazda yüzde 1,6 (421 bin 834) azalarak 25 milyon 451 bin 620’ye geriledi. Son 6 aylık dönemde ise toplam istihdamda 1 milyon 57 bin kişilik düşüş kaydedildi.

ÜCRETLİ ÇALIŞANLARDA AYLIK DÜŞÜŞ ARTTI

Toplam sigortalı çalışanların yaklaşık yüzde 74’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubunda (4/a) istihdam yıllık yüzde 1,6 (287 bin 521) artarken aylık bazda yüzde 1,9 (362 bin 45) azaldı.

Esnaf ve çiftçileri kapsayan (4/b) sigortalı sayısı yıllık yüzde 3,2 arttı. Alt kırılımlara bakıldığında, çiftçi sayısı yıllık yüzde 47,6 (210 bin 892) artarken esnaf sayısı yüzde 4,6 (115 bin 855) azaldı. Aylık bazda ise hem esnaf sayısında yüzde 1,4 (33 bin 989) hem de çiftçi sayısında yüzde 3,8 (25 bin 821) düşüş görüldü.

Kamu sektörünü kapsayan (4/c) grubunda ise yıllık yüzde 0,5 (19 bin 225) artış kaydedilirken, aylık bazda kayda değer bir değişim gözlenmedi.

38 ALT SEKTÖRDE İSTİHDAM GERİLEDİ

Ocak 2026 itibarıyla 88 alt sektörün 38’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı yıllık bazda azaldı. Giyim eşyaları imalatı 83 bin 176 kişi ile en fazla istihdam kaybının yaşandığı sektör olurken bu alanda çalışan sayısı yüzde 13 daraldı.

Bu sektörü 44 bin 847 kişi azalışla tekstil ürünleri imalatı ve 10 bin 417 kişi ile kauçuk ve plastik ürünleri imalatı izledi. Oransal olarak en sert daralma ise yüzde 33,2 ile bilgi hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sinema filmi ve ses kaydı yayımcılığı yüzde 17,6, giyim eşyaları imalatı ise yüzde 13 ile daralan diğer sektörler arasında yer aldı.

PERAKENDE VE SAĞLIK İSTİHDAMI YUKARI TAŞIDI

İstihdam artışında ise hizmet sektörleri öne çıktı. Perakende ticaret 131 bin 146 kişilik artışla en fazla istihdam yaratan sektör oldu. Bu sektörü 78 bin 897 artışla insan sağlığı hizmetleri izledi.

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (61 bin 997) ile eğitim sektörü (50 bin 398) de istihdamın arttığı diğer alanlar olarak öne çıktı.

İLLER ARASINDA BELİRGİN AYRIŞMA

Yaklaşık 19 milyon sigortalı ücretli çalışanın yarısı, ekonomik aktivite ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak beş büyük ilde toplandı. İstihdam payına göre sıralama İstanbul (yüzde 27,1), Ankara (yüzde 8,2), İzmir (yüzde 6,1), Bursa (yüzde 4,5) ve Antalya (yüzde 3,8) şeklinde gerçekleşti.

Bu dönemde çalışan sayısında en yüksek artış 90 bin 412 ile Ankara’da kaydedilirken en belirgin düşüş İstanbul’da gerçekleşti. Ankara’yı 23 bin 748 artışla Hatay, 20 bin 441 artışla Konya ve 9 bin 871 artışla Antalya izledi.

Oransal artışta ise Kırıkkale (yüzde 13,6) ve Siirt (yüzde 12,8) ilk sıralarda yer alırken, Iğdır, Artvin ve Erzincan da yüksek artış kaydeden iller arasında yer aldı.

KADIN İSTİHDAMINDA SAĞLIK ÖNE ÇIKTI

Ocak 2026’da kadın çalışan sayısındaki artışın en yoğun olduğu sektör insan sağlığı hizmetleri oldu. Bu sektörü perakende ticaret (44 bin 934), eğitim (40 bin 795) ve yiyecek-içecek hizmetleri (38 bin 333) takip etti.