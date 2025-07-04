Türkiye’nin köklü yatırım gruplarından Zeren Group Holding, yeni bir sektöre adım atarak büyüme stratejilerine bir yenisini ekledi. Holding, 1997 yılından bu yana mobilya sektöründe faaliyet gösteren ve yurt dışında 20'ye yakın ülkeye ihracat yapan Alfemo markasını bünyesine kattı.

SATIŞ RESMİYET KAZANDI

Modüler mobilya, döşemeli ürün grubu ve yatak üretimi alanlarında faaliyet gösteren Alfemo, bundan böyle Zeren Group Holding çatısı altında çalışmalarını sürdürecek. Satın alma sürecinin Rekabet Kurulu onayının ardından resmiyet kazandığı belirtildi.

Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Alfemo’nun markalarına dahil olmasının grup açısından stratejik bir adım olduğunu ifade etti. Zeren, “Yurt dışında önemli yatırımları olan bir grup olarak, Alfemo’nun hem iç pazardaki hem de uluslararası alandaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

100 MAĞAZA HEDEFLENİYOR

Zeren, satın almanın sadece markaya değil, tüm sektöre ivme kazandıracağını vurgularken, orta vadede hem Türkiye’de hem de yurt dışında yeni yatırımlar planladıklarını açıkladı. Şu anda Türkiye genelinde 64, yurt dışında ise 21 mağazaya sahip olan Alfemo’nun yıl sonuna kadar mağaza sayısını 100’e çıkarması hedefleniyor. Şirketin 460 olan çalışan sayısının da yeni yatırımlarla birlikte artması planlanıyor.

İzmir’de 200 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Alfemo, modern üretim tesisleri ve otomasyon sistemleriyle yılda 860 bin adet ürün üretme kapasitesine sahip. Orta ve orta-üst segmente hitap eden ürün gamıyla sektörde kendine sağlam bir yer edinen Alfemo, Zeren Group Holding’in deneyimiyle global pazarda daha iddialı bir konuma ulaşmayı hedefliyor.