Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde saat 02.15 sıralarında yangın çıktı. Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumanları fark eden mürettebat, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi. Yangın, ekiplerin farklı noktalardan müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, geminin iç kısımlarında biriken yoğun duman tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.