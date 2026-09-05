Filenin Sultanları Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, yarın şampiyonluk mücadelesi verecek.

Maçın ardından TVF Başkanı Mehmet Akif Üsündağ, rakip takımın Sırp koçu Zoran Terziç'e yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Üstündağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Bu ülkeden ekmek yiyorsunuz. Bu ülkeden yatırım yapıyorsunuz. Ve bu ülkenin milli takımında ve kulüplerinde görev almak için gayret sarf edip istekte, arzuda ve araya devreye sokmadığınız kimseler kalmayacak. Ama bugün sizi geçmişte de bağrına basan taraftarın önünde, bu ülkenin önünde, rakip takımın koçu için söylüyorum: Sen bugün burada yaptığın bu provokatif hareketler ve ihanetten dolayı bence bundan sonra da Türkiye'de iş aramasın, diyorum. Çok kırgınız bu olmamalıydı"

'BASKOVIC SIRP MI?'

"Neydi? Efendim, 'Yok devşirme olmuş da...' Soruyorum, Boskovic acaba Sırp mı? Ablası hala Bosna'nın kaptanı. Kurtagic acaba nereli? Ve Vargas'ı son gecede, pasaportu hala Sırp... Madem böyle bakış açın böyleydi, niye pasaportunu Sırp, Sırbistan pasaportu yaptın ve o takıma almak için niye bu kadar gayret sarf ettin?"

'TAKIM SAHADA CEVABINI VERDİ'

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, sözlerini, "Yani böyle provokatif söylemlerle bir yere varılmaz. Bence bizim işimize geldi, takım da sahada bunun en güzel cevabını verdi" diyerek tamamladı.