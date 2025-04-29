İstanbul Üniversitesi'nin 18 Mart'ta duyurduğu karar ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 28 kişinin diplomaları, 'açık hata' gerekçesiyle iptal edilmişti.



CHP'nin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdığı diploma iptal kararı tartışılmaya devam ederken, Kastamonu Üniversitesi'nde yaşanan benzer olayda verilen karar dikkat çekti.



ÜNİVERSİTENİN 'İPTAL' KARARI YARGIDAN DÖNDÜ



Tele 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Kastamonu Üniversitesi’nin ‘denklik' nedeniyle Nuri Furkan Genç’in diplomasını ‘iptal’ kararı, Bölge İdare Mahkemesi tarafından geçersiz sayıldı.

Nuri Furkan Genç 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim öğretim yıllarından 9 ve 10’uncu sınıf eğitimini Türkiye’de tamamladı. 11’inci sınıfa geçtiğinde ABD’ye yerleşen Genç lise eğitimini orada bitirdi. Lise eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Genç’e, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce lise denklik belgesi 27 Temmuz 2016’da verildi.



Denklik belgesiyle ve üniversite sınavından aldığı puanla Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran Nuri Furkan Genç 2021’de üniversiteden mezun oldu.

Genç’in lise denklik belgesi almasının üzerinden 7 yıl gibi bir süre geçtikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Nisan 2023 raporuyla denklik belgesinin hukuka uygun olmadığı ileri sürüldü ve Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 23 Haziran 2023’te denklik belgesini iptal etti.

DİPLOMA İPTALİNDE 'KAZANILMIŞ HAK' DETAYI

Lise diplomasının iptalinin ardından Kastamonu Üniversitesi de 8 Haziran 2023’te lisans diplomasını iptal etti. Yüksek lisans yapan Genç bir anda ortaokul pozisyonuna düştü ve asker kaçağı olarak aranmaya başladı.

Yargı yoluna başvuran Genç’in avukatı Cihan Özer Özyaman mahkemede savunmasını “kazanılmış hak” üzerine kurdu. Hem üniversite diplomasının hem de lise diplomasının iptaline karşı dava açtı. İlk karar Adana İdare Mahkemesi’nden geldi. Karar oy çokluğuyla alındı. Mahkeme Başkanı “açık hata” olduğunu ileri sürdü. İmamoğlu’nun diplomasını da İstanbul Üniversitesi’nin iptal etme gerekçelerinden biri “açık hata” iddiasıydı. Adana İdare Mahkemesi’nden karar oy çokluğuyla üniversitenin kararının iptali yönünde çıktı. Adana Bölge İdare Mahkemesi’ne taşından dosya bu kez oy birliğiyle Genç lehine sonuçlandı. Adana İdare Mahkemesi’nin kararının ardından Kastamonu İdare Mahkemesi ve Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi de üniversite “diplomanın iptali” işlemini iptal etti.



İdare mahkemelerinden verilen kararlarla Nuri Furkan Genç’in diploması iade edildi.











