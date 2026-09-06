Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu dev derbi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun hakem kararları ve takımın form durumu hakkındaki açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, milli futbolcunun "Kötü oynadık, bu bizim iç meselemiz" şeklindeki ifadelerine sert çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koç, "Sizin kötü oynamaya da 'kötü oynamak bizim iç meselemiz' demeye de zerre hakkınız yok. Sizin daha ligin başında bir iç meseleniz olamaz sevgili kardeşim! Asıl mesele biz, sizi ne olursa olsun destekleyen Fenerlilerin meselesi" diyerek tepkisini dile getirdi.

"AYAKTA KAL, HAKEME SIĞINMA"

Kerem Aktürkoğlu'nun saha içi mücadelesini de eleştiren Oğuzhan Koç, genç yıldızdan fiziksel anlamda daha dirençli olmasını beklediklerini ifade etti.

Oğuzhan Koç, milli futbolcuya yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Senden herhangi bir ikili mücadelede sadece ayakta kalmanı bekliyoruz. Senden tek beklentimiz, yanına başka bir futbolcu gelip dokunduğunda yere düşmemen, yıkılmaman."

"ÇIKIP 'UTANIYORUZ' DEYİN"

Sarı-lacivertli futbolcuların mağlubiyeti hakem yönetimine bağlamasını kabul edilemez bulan ünlü sanatçı, açıklamasını sitem dolu şu ifadelerle noktaladı:

"Allah aşkına saçma sapan açıklamaları bırakıp bir taneniz 'utanıyoruz' deyin. En azından aynı duygudayız deriz, yine sizi sever sahip çıkarız. 'Hakem' diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz!"