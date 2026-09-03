NOW Spor ekranlarında Ersin Düzen'in sunduğu ve Uğur Karakullukçu’nun yorumlarıyla katkı sağladığı canlı yayında ilginç anlar yaşandı. Stüdyoda otonom olarak hareket eden yapay zeka destekli robot kameranın yayın esnasında aniden geniş açıya geçmesi, iki ünlü ismin masa altında kalan kıyafet tercihlerini ortaya çıkardı. Ekrana yansıyan görüntülerde her iki ismin de şort giydiği fark edilirken, sosyal medyada bazı kullanıcılar Ersin Düzen'in şort yerine boxer ile yayına çıktığını öne sürdü.

"3 SAAT 17 DAKİKA SÜREN YAYINDA..."

Sosyal medyada kısa sürede viral olan ve üzerine çok sayıda yorum yapılan görüntülerin ardından tecrübeli sunucu Ersin Düzen’den açıklama geldi. Deri koltuk ve uzun yayın süresi nedeniyle şortunun yukarı kaydığını ifade eden Düzen, sosyal mecrada paylaşılan 5 saniyelik videolar üzerinden yapılan yorumlara sitem etti.Ersin Düzen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3 saat 17 dakika süren yayında, altımdaki şort, deri koltuğun da etkisiyle yukarı doğru çekmiş. Robot kameranın anlık odaklanmasıyla ekrana gelen görüntünün hemen üstüne bunu o an açıkladım, ama görüyorum ki, bir fotoğraf veya 5 saniyelik video üzerinden herkes dilediğini yazmış, yazmaya devam ediyor ve açıkçası bunları görünce çok üzüldüm. Yayına boxerla çıkacak kadar şuurumu yitirmedim arkadaşlar. 30 yıllık meslek hayatımda böyle bir açıklama yapmak zorunda kalmak da varmış; sevgiler."