

Manisa’nın Demirci ilçesinde dokunan el emeği halılar, alışılmışın dışında bir yöntemle eski görünüm kazandırılarak yurt dışına gönderiliyor. Yeni üretilen halılar, güneş altında belirli yollar üzerine seriliyor ve günler boyunca araç trafiğine maruz bırakılıyor. Bu işlem sayesinde halılar doğal biçimde yıpranarak yıllanmış bir görünüm elde ediyor.

TRAFİK ALTINDA DOĞAL ESKİME SÜRECİ

Demirci’de tezgahlardan çıkan halılar, yaklaşık 10 gün boyunca yol üzerinde bekletiliyor. Bu süreçte kamyon, otomobil ve motosikletlerin üzerinden geçtiği halılar; dokularının incelmesi ve renklerinin zamanla solmasıyla nostaljik bir karakter kazanıyor.

Halıların her iki yüzeyinin eşit şekilde eskitilmesi amacıyla belirli aralıklarla ters çevrildiği belirtiliyor. Araç lastiklerinin oluşturduğu baskı sayesinde düğümler birbirine daha sıkı şekilde kenetleniyor ve halılar farklı bir yapıya kavuşuyor.

SON İŞLEMLERLE SATIŞA HAZIR HALE GELİYOR

Yoldan toplanan halılar, toz ve kirden arındırılmaları için birkaç aşamalı temizlik sürecinden geçiriliyor. Yıkama işlemlerinin ardından kurutma, gerdirme ve son düzeltme uygulamaları yapılarak ürünler satışa hazır hale getiriliyor.

İşletme sahibi Ali Sarı, uzun yıllardır bu alanda faaliyet gösterdiğini belirterek, "Önce yıkamasını yapıp yola serdiğimiz halılar, 10 gün boyunca orada kalıyor. Üzerinden araçlar geçtikçe düğümler birbirine yapışıyor ve halı doğal bir şekilde eskiyor. Bu işlemin ardından halıları en az 3 kez yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Kurutma, çakım ile gerdirme ve son rötuş tıraşının ardından satışa hazır hale getiriyoruz" dedi.

AVRUPA VE AMERİKA'DAN BÜYÜK İLGİ

Eskitme işlemi tamamlanan halılar, özellikle yurt dışı pazarında alıcı buluyor. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde doğal yöntemlerle yaşlandırılmış halılara ilgi gösterildiği ifade ediliyor.

Sarı, ihracat yapılan ülkeler arasında Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya’nın öne çıktığını belirterek, "Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Avrupa eskitilmiş halıyı tercih ediyor ancak doğal yün olması ve kimyasal kullanılmaması gerekiyor. Bu yöntemle halıya 50-60 yıllık bir görünüm kazandırıyoruz" diye konuştu.

TÜRK DÜĞÜMÜ TEKNİĞİ DAYANIKLILIĞI ARTIRIYOR

Demirci halılarının bu işleme dayanabilmesinde geleneksel “Türk düğümü” tekniğinin önemli rol oynadığı vurgulanıyor. Makine halılarında aynı yöntemin uygulanmasının mümkün olmadığı belirtilirken, el dokuması ürünlerin dayanıklılığı sayesinde uzun süreli trafik baskısına karşı direnç gösterdiği ifade ediliyor.

Ali Sarı, bu halıların lüks mekanlarda tercih edildiğini söyleyerek, "Bu halılar büyük saraylarda ve malikanelerde kullanılıyor. Özellikle Arabistan'da tercih ediliyor. Halılar Demirci'de uygulanan Türk düğümü sayesinde bu işleme dayanabiliyor. Yılda yaklaşık 1500 metrekare halıyı bu yöntemle hazırlayıp, dünya pazarına sunuyoruz" dedi.