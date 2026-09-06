İtalya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Karar setinde 15-10'luk galibiyetin ardından Melissa Vargas duygu patlaması yaşadı. Finalde iki kez geriye düşen Milli Takım, mücadeleyi karar setine taşımayı başardı. Şampiyonluğu getiren son sayının ardından Melissa Vargas'ın duygularına hakim olamadığı görüldü. Vargas, takım arkadaşı Cansu Özbay'a sarılarak hıçkıra hıçkıra ağladı. O anlar sosyal medyada da oldukça paylaşıldı. TURNUVANIN EN DEĞERLİSİ Başarılı oyuncu 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı seçilirken en değerli oyuncu ödülünü de kazandı.

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