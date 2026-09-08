CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Vargas seçildi.

Yüksek teknoloji aracılığıyla servis hızı, smaç hızı ve yüksekliğinin yanı sıra challenge ve canlı "içeride-dışarıda" kararlarına ilişkin veriler işlendi. Vodafone’dan edilen verilere göre milli voleybolcu Melissa Vargas, 109 kilometreyle İstanbul'daki turnuvanın en hızlı servisini kullandı. Vargas, 105,4 kilometreyle en hızlı smaca da imza atarken, 3,1 metreyle şampiyonanın en yüksek smaç yüksekliğine ulaşan oyuncusu oldu.

Türkiye'deki maçlarda oluşturulan istatistik ve ölçümlerin 5G'nin eşzamanlı bağlantı özelliğiyle uluslararası yayıncılara aktarılmasını da sağladı.