Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinden 2-1'lik zaferle ayrılırken Dusan Vlahovic ile Milan Skriniar arasındaki gerginliğin yankıları da sürüyor. Vlahovic, Skriniar'a el hareketi yapmış ve Sırp forvetin 2 ila 5 maç arasında ceza alma ihtimali gündeme gelmişti. TFF Hukuk Müşavirliği, görüntüleri incelemeye devam ediyor ve bugün PFDK'ya sevk edip etmeyeceğine karar verecek.

İncelenen görüntülerde Milan Skriniar'ın da Vlahovic'e orta parmak işareti yaptığı görülüyor. Bu nedenle Beşiktaşlı forvete ceza indirimi gelebilir.

MEİRELES EMSAL OLMUYOR

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi (kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit) kapsamında sevk olursa 2 ila 5 maç arasında men cezası var. Fenerbahçe camiası, benzer hareketten Raul Meireles'in ceza alması nedeniyle Vlahovic'e de yaptırım bekliyor. Ancak Meireles, o dönemde hakeme yönelik bir harekette bulunmuştu. Tüm bu konuları masaya yatıran Hukuk Müşavirliği, bugün kararını verecek. Gözler bugün TFF'nin resmi siteden açıklayacağı PFDK sevklerinde olacak. Skriniar da PFDK'ya sevk edilebilir.