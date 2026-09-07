Beşiktaş'ta Vlahovic'in derbideki hareketi nedeniyle tedirgin bir bekleyiş yaşanıyor. Sırp forvetin, Milan Skriniar ile yaşadığı tartışma sırasında yaptığı el hareketi, maçın en öne çıkan anlarından biri oldu.

Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenen Beşiktaş'in galibiyet golünü atan Vlahovic, bu süreçte Skriniar ile kavga etmişti. İkilinin arasındaki bu gerginlik, siyah beyazlı taraftar ve yönetim tarafından yakından takip ediliyor.

MEN CEZASI MÜMKÜN

Hakemin görmezden gelmesi veya VAR'nın müdahale etmemesi durumunda bile yayıncı kuruluşun görüntüleri delil olarak kabul etmesi mümkün. Bu durumda Vlahovic'e bir ceza uygulanabilir.

Siyah beyazlı oyuncunun TFF Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilebileceği iddia edildi. Bu sürecin sonucunda Vlahovic'in 2 ila 5 maç aralığında men cezası alması ihtimali de masada. İtalyan basınındaki iddialara göre, bu ceza Sırp golcünün geçmişinde kırmızı alarm olarak değerlendiriliyor.