Formula 1 heyecanı Yenikapı’da yaşanıyor… 16 Ağustos’a kadar sürecek organizasyonda yerini alan Doritos, Formula 1 ve Mercedes-AMG PETRONAS F1 Takımı sponsorluğu heyecanını festival alanına taşıyor. 50 metrekarelik özel stant alanında kurulan profesyonel yarış simülatörleriyle ziyaretçilere F1 pistindeymiş gibi bir deneyim sunuluyor. İstanbul Festivali heyecanına ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren PepsiCo Türkiye Yiyecekten Sorumlu Pazarlama Direktörü Görkem Önal, küresel F1 sponsorluğunun dinamizmini 1 milyondan fazla ziyaretçiyle paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

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