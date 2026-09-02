Bayern Münih'ten Beşiktaş'a transfer olan dünyaca ünlü file bekçisi Alexander Nübel, Beşiktaş Dergisi'ne kulüpteki kariyeri ve İstanbul'daki yeni yaşantısına dair samimi açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayla gösterdiği başarılı performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen 29 yaşındaki tecrübeli eldiven, mega kenti tek başına toplu taşımayla keşfettiğini dile getirdi.

İSTANBUL'U BÖYLE GEZİYORMUŞ

Alman yıldız, İstanbul'daki günlük yaşamını şu sözlerle aktardı:

"Beşiktaş’ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos’ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim’e gittim. Asya Yakası’na da geçtim. İstanbul’un farklı yerlerini görmekten ve şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. Analog bir fotoğraf makinem var, İstanbul’u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli."

"ÇOCUKLUKTA HAYALİNİ KURARDIM"

Tüpraş Stadyumu'ndaki taraftar desteğine ve kulübün atmosferine de değinen tecrübeli kaleci, Beşiktaş'a imza atmasındaki en büyük etkenlerden birinin taraftar coşkusu ve İstanbul şehri olduğunu ifade etti. Nübel'in röportajında öne çıkan diğer başlıklar şu şekilde sıralandı:

"Taraftarlarımız 90 dakika boyunca arkamızda duruyor ve bizi destekliyor. Çocukken futbolcu olmayı hayal ettiğinizde, aslında böyle atmosferlerde oynamayı da hayal ediyorsunuz. Şimdi ben de böyle bir atmosferin içerisinde oynama fırsatı buluyorum."

"GELMEDEN ÖNCE HİSSEDİYORDUM"

"Ülke, şehir ve tabii ki kulübün kendisi. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve burada inanılmaz bir atmosfer var. Bunu gelmeden önce de biliyor ve hissediyordum. İstanbul da kararımda önemli bir etkendi."