Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Portekizli genç yeteneği Joao Neves, lüks ve milyon euroluk spor otomobillerin aksine kulüp tesislerine hafif ticari bir araçla giriş yaparken görüntülenmişti.

Yılda yaklaşık 11 milyon Euro kazanan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu mütevazı araç tercihi, kısa sürede futbol dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

"KAZANDIĞIM PARA YETİMHANEYE GİDİYOR"

Görüntülerin ardından konuya açıklık getiren Portekizli milli futbolcu, ticari aracı bir yardım projesi kapsamında kullandığını duyurdu. Antrenman saatlerinden önce direksiyon başına geçerek yolcu taşıdığını belirten genç yıldız, bu süreçten elde ettiği gelirin tamamını ihtiyaç sahibi çocuklara bağışladığını açıkladı.

Örnek davranışı ve açıklamasıyla büyük takdir toplayan Neves, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:"Normalde bu arabayı ek iş için kullanıyorum. Her sabah antrenmana gelmeden önce yolcu taşıyorum, otobüs durağından durağa. Ama o gün geç kaldım ve eve gidip üstümü değiştiremedim, sonra da normal şekilde antrenmana gelemedim, bu yüzden son seferimden sonra doğrudan geldim. Bunda kazandığım tüm para yetimhaneye gidiyor, futbol parası ise sadece benim ve ailem için."