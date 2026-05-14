Anadolu’nun gizemli şehirlerinden biri, uzun yıllar boyunca bilim dünyası ve tarih araştırmaları için büyük bir sır olarak kaldı. Şehrin nerede bulunduğuna dair bilgiler, sadece eski anlatımlarda yer aldı ve kesin konumu yüzyıllar boyunca netlik kazanmadı. Bu durum, yerleşimi daha da gizemli hale getirdi.

Antik dönemlere ait kaynaklarda adı geçen bu şehir, varlığı bilinen ancak yeri tespit edilemeyen yerleşimler arasında değerlendirildi. Uzun süre boyunca farklı araştırmalar yapılmasına rağmen kesin bir sonuca ulaşılamadı. Bu nedenle şehir, “kayıp şehir” olarak anılan örneklerden biri haline geldi.

1842’DE BULUNDU

Yıllarca süren belirsizlik, 1842 yılında sona erdi. Türkiye sınırları içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda, bu gizemli şehrin yeri tespit edildi. Bu yerleşimin, günümüzde Kaunos Antik Kenti olduğu belirlendi. Şehir, Dalyan Deltası’nın sazlık ve su yollarıyla çevrili alanında, Muğla’nın Köyceğiz ilçesi sınırları içinde yer alıyor.

Keşfin ardından şehir, Anadolu’nun kadim tarihine ışık tutan önemli yerleşimler arasında değerlendirilmeye başlandı.