Çekya'nın güneydoğusunda yaşayan J. Tomanec adlı bir vatandaşın bahçesinde yıllardır bir kulübenin temel taşı olarak kullanılan nesnenin, M.Ö. 1350 yılına dayanan nadir bir arkeolojik eser olduğu ortaya çıktı. Smithsonian Magazine ve Live Science’ta yer alan bilgilere göre, 23 santimetre uzunluğundaki bu taşın Geç Tunç Çağı'nda mızrak ucu dökümü için kullanılan bir kalıp olduğu belirlendi.

GÜNÜMÜZE KADAR ÇOK İYİ KORUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Brno’daki Moravian Müzesi’nden arkeolog Milan Salas tarafından incelenen eser, riyolit tüf adı verilen volkanik bir kayadan yontulmuş. Uzmanlar, "matris" olarak adlandırılan bu kalıbın üzerine işlenen negatif baskının günümüze kadar çok iyi korunduğunu belirtti.

Dönemin üretim tekniğine göre, sıvı bronz iki simetrik kalıba dökülüyor ve bu parçalar bakır tellerle birbirine bağlanıyordu. Bu yöntemle, o dönemin savaşçıları için karakteristik olan, içi boş tabanlı ve uzunlamasına çıkıntılara sahip mızrak uçları üretiliyordu.

MIZRAK TAŞI OLADUĞU SANILIYOR

Jeolog Antonín Prichystal’ın analizlerine göre, taşın hammaddesi Kuzey Macaristan ile Güneydoğu Slovakya arasındaki bölgeden geliyor. Bilim insanları, bu buluntunun Avrupa’da M.Ö. 2. binyılın ortalarında yayılan ve ölülerini yakıp küllerini urnalarla gömen Urnfield (Urna Alanları) Kültürü’ne ait olduğunu tahmin ediyor.

Arkeolog Salas, bu dönemdeki savaşçı teçhizatlarının Homeros’un destanlarında anlatılan Truva savaşçılarının donanımıyla büyük benzerlik gösterdiğini, savaşçıların genellikle yanlarında biri yedek olmak üzere iki mızrak taşıdıklarını ifade etti.