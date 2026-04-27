Türkiye'de bir porsiyonu 700 ile 1.000 TL bandına ulaşan, lüks restoranların vazgeçilmezi olan suşi, bu kez hiç beklenmedik bir yer sofrasında ortaya çıktı! ABD’de yaşayan Gilberto Diaz Jr., dünyanın en kirli sularından biri olarak kabul edilen Hudson Nehri’nden yakaladığı balıkları "çiğ" tüketerek sosyal medyada fırtınalar estirdi.

Dünyanın en lüks restoranlarında özel şeflerin ellerinden çıkan suşiyi, bulanık bir nehrin kenarında, bir taşın üzerinde hazırladığınızı hayal edin. 2014 yılından beri Hudson Nehri’nde avlanan Gilberto Diaz Jr., bu alışılmadık hobisiyle hem iştah kabartıyor hem de tepki topluyor.

ÖNCELERİ DENİYORDU ŞİMDİ KEYFİNE BAKIYOR

Hudson Nehri’nin kirliliği ve suyunun bulanıklığı konusunda gelen eleştirileri umursamayan genç adam, yaptığı işe oldukça güveniyor. Kendi yöntemleriyle hazırladığı levrekleri çiğ bir şekilde tüketen Diaz, süreci şu sözlerle anlatıyor: "Dürüst olmak gerekirse, önce deneme yapıyordum. Çizgili levreğin sashimi olarak kullanıldığını biliyorum; pisi balığı ve siyah balık da sashimi olarak kullanılıyor. Bu yüzden denemeye başladım ve hoşuma gitti."

BULANIK SULAR VE MALİYET TARTIŞMASI

Türkiye’de suşi yemek bir lüks haline gelmişken, Diaz'ın bedavaya getirdiği bu öğle yemeği akıllara maliyet ve hijyen dengesini getirdi. Nehir suyunun rengine ve kirlilik oranına aldırmadan hazırladığı yemekten keyif aldığını söyleyen Diaz, geleneksel Japon mutfağının kurallarını kendi yöntemleriyle esnetiyor.

UZMANLAR 'HAYATİ RİSK' İÇİN UYARIYOR

Diaz her ne kadar levrek ve pisi balığından yaptığı yemekleri çok sevse de, bilim dünyası aynı görüşte değil. Temizliği tartışmalı olan nehirlerde yaşayan balıkların ağır metal ve parazit barındırma ihtimali oldukça yüksek. Çiğ tüketim ise bu riskleri doğrudan vücuda almanın en hızlı yolu olarak görülüyor.