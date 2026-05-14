Diyarbakır merkezli başlatılan ve 23 ili kapsayan geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, "torbacı" olarak nitelendirilen 402 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı yönetiminde yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu dağıtım ağları ve şüphelilerin örgütsel bağlantıları deşifre edildi. Toplam 302 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 2 bin 670 personel, hava araçları, dronlar ve narkotik dedektör köpekleri görev aldı.

Operasyona ilişkin Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, uyuşturucu arz zincirine önemli bir darbe vurulduğunu belirtti. Çelik, gözaltına alınan şahısların geçmiş kayıtları incelendiğinde; uyuşturucu ticaretinin yanı sıra hırsızlık, yaralama, yağma ve dolandırıcılık gibi farklı suçlardan toplam 3 bini aşkın suç kaydının tespit edildiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı, uyuşturucuyla mücadelenin toplum düzenini ve gençlerin geleceğini korumak adına tavizsiz bir şekilde süreceğini vurguladı.

2026 yılının narkotik suçlarla mücadelede seferberlik yılı olduğunu kaydeden Çelik, güvenlik güçlerinin sadece sokak satıcılarını değil, suç ağının finansör ve organizatörlerini de hedef almaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında Antalya, Konya, Ankara, İzmir, Mersin ve Şanlıurfa gibi büyükşehirlerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.