Real Betis altyapısından yetişen Pablo Garcia, Racing Santander’e transfer olurken yaşananlar gündem oldu. Zoraki transfer 20 yaşındaki golcüyü duygusal olarak yıprattı. Real Betis altyapısından yetişen Pablo García, Racing Santander'e transferini imzalarken gözyaşlarını tutamadı. 20 yaşındaki İspanyol forvet, kulübünün katı Finansal Fair Play kurallarına uymasına yardımcı olmak için adeta çocukluk kulübünden ayrılmaya zorlandı. Genç forvet, altyapı kademelerinde yükselerek A takımda yer edinme hayaliyle yola çıkmışken, sevdiği takımın ciddi ekonomik sıkıntılarını hafifletmek için kişisel hırslarından fedakarlık etti. Garcia, kendisine ayrılık kararı iletildikten sonra tesislerden ayrılırken hüngür hüngür ağladı. Genç oyuncunun yaşadığı duygusal anlara taraftardan da tepki geldi. Transfermarkt'a göre, 20 yaşındaki İspanyol forvetin mevcut piyasa değerinin 500 bin euro.

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