ABD’den Kudüs oylaması öncesi üstü kapalı tehdit: Trump yakından takip ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılacak Kudüs oylaması öncesi ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley'nin oylamaya katılacak diplomatları üstü kapalı olarak tehdit ettiği ileri sürüldü.

Foreign Policy’de yer alan habere göre, Haley’in diğer BM üyelerine uyarıda bulunduğu iddia edildi. Sitenin ele geçirdiği e-postada yer alan ifadelerde Haley’nin, “Oyunu verirken ABD Başkanı’nın ve ABD’nin bu oyu kişisel olarak algıladığını bilmeni isterim” ifadeleri yer aldı. Haley ayrıca, “Başkan bu oylamayı çok yakından takip edecek ve benden, aleyhimizde oy kullanan tüm ülkelerin raporunu istedi. Oylamayla ilgili her türlü notu alacağım” ifadelerini kullandı.

ABD, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Mısır’ın sunduğu Kudüs tasarısı oylamasında, aleyhte oy kullanan tek ülke olmuştu.