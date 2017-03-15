Alman müsteşar: Giriş yasağı hakkı elimizde

Şimdiye kadar Türk hükümet yetkililerine ülkesinde bir yasak getirmeyen Almanya, şimdi bu yasağı dillendirmeye başladı.
Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, Ankara'nın “terörü destekleme ve Nazi yöntemleri” suçlamalarının “absürd” olduğunu belirrtti ve “Alman hükümeti şu ana kadar kendi hukukundan kaynaklanan imkanlarını kullanmadı” dedi.
Altmaier, bu tür suçlamalara kesinlikle müsahamaha gösteremeyeceklerini belirterek “Türkiye’de hep ülkenin onurunun zedelenmemesinin büyük değerinden bahsedilir. Almanya’nın da onuru var” diye konuştu.
Bu kartı kullanmamanın, Türk hükümet temsilcileri için “serbest geçiş izni” anlamına gelmediğini vurgulayan Altmaier, “Ülkemize giriş yasağı koymak son çaredir. Ve bunu elimizde tutuyoruz” diye konuştu.
Özellikle, Alman Anayasa Mahkemesi’nin “Yabancı ülke politikacılarına yasak koymak, hükümetin elinde” kararı dikkatleri çekiyor. Şu ana kadarki miting iptalleri, yerel yöneticilerin ya da belediyelerin inisiyatifleri ile gerçekleşiyordu.