Alman müsteşar: Giriş yasağı hakkı elimizde

Türkiye ile Almanya arasında referandum kampanyası iptalleriyle başlayan gerilimle ilgili Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier'dan önemli bir çıkış geldi. Merkel'in müsteşarı Altmaier, referandum mitingi yapacak Türk hükümet yetkilileri için "Şu ana kadar Alman hükümeti olarak yasak koymadık ama bu serbest geçiş kartı demek de değildir" dedi.

Türkiye ile Almanya arasında referandum kampanyası iptalleriyle başlayan gerilimle ilgili Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier'dan önemli bir çıkış geldi. Merkel'in müsteşarı Altmaier, referandum mitingi yapacak Türk hükümet yetkilileri için "Şu ana kadar Alman hükümeti olarak yasak koymadık ama bu serbest geçiş kartı demek de değildir" dedi.

Şimdiye kadar Türk hükümet yetkililerine ülkesinde bir yasak getirmeyen Almanya, şimdi bu yasağı dillendirmeye başladı.

Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, Ankara'nın “terörü destekleme ve Nazi yöntemleri” suçlamalarının “absürd” olduğunu belirrtti ve “Alman hükümeti şu ana kadar kendi hukukundan kaynaklanan imkanlarını kullanmadı” dedi.

Altmaier, bu tür suçlamalara kesinlikle müsahamaha gösteremeyeceklerini belirterek “Türkiye’de hep ülkenin onurunun zedelenmemesinin büyük değerinden bahsedilir. Almanya’nın da onuru var” diye konuştu.

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“GİRİŞ YASAĞI HAKKI ELİMİZDE”

Bu kartı kullanmamanın, Türk hükümet temsilcileri için “serbest geçiş izni” anlamına gelmediğini vurgulayan Altmaier, “Ülkemize giriş yasağı koymak son çaredir. Ve bunu elimizde tutuyoruz” diye konuştu.

Özellikle, Alman Anayasa Mahkemesi’nin “Yabancı ülke politikacılarına yasak koymak, hükümetin elinde” kararı dikkatleri çekiyor. Şu ana kadarki miting iptalleri, yerel yöneticilerin ya da belediyelerin inisiyatifleri ile gerçekleşiyordu.