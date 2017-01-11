Bilim insanlarından Ay’ın nasıl oluştuğunu gösteren yeni teori

Ay’ın nasıl oluştuğu her zaman bilim insanları için bir bulmaca olmaya devam ediyor. Telegraph’ta yer alan habere göre, Nature Geoscience adlı bilimsel dergide yer alan çalışmada, Ay’ın bir anda değil milyonlarca yıl süren bir şekil alma süreciyle oluştuğunu söylüyor.

İLGİLİ HABER Yeni araştırma ortaya koydu: Dünya aslında iki gezegenden oluşuyor, Ay ise onların bebeği 1970’lerden bugüne gelen hakim olan görüş, “Dev Darbe”(Giant Impact) olarak bilinen Dünya’nın Theia adında yaklaşık Mars boyutunda bir gezegene 4.31 milyar yıl önce çarparak, uzaya doğru kopan parçalardan Ay’ın oluştuğu yönündeydi.

Fakat bu senaryoda bazı problemler mevcut:Astronotlar tarafından Ay’dan elde edilen kayaçların dünyaya getirilmesi sonucu yapılan kimyasal analizler , kayaçların kimyasının Dünya’nınki ile neredeyse aynı olduğunu gösteriyor. Başka bir ifade ile Dünya ile çarpışmaya dair geniş bir kütlesel iz bulunmuyor.

Buradaki probleme İsrailli araştırmacılar bir çıkış noktası öneriyorlar. Dünya, eğer bir takım daha küçük ölçekte bir astreoid saldırısına maruz kalmışsa, zamanla birleşen çöplerin “moonlet” adı verilen uydumsulara izin verebilir. Bu, her gece gördüğümüz Ay’ın Dünya’nın ilk ayı değil, Dünya’nın geçmişte yörüngesinde defalarca dolaşan bir dizi ayın sonu olduğu anlamına geliyor.

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Çalışmanın yazarlarından Hagai B. Perets , ” Modelimiz, anyik Dünya’nın bir zamanlar bir dizi Ay’a ev sahipliği yaptığını söylemektedir. Her bir ön-Dünya, farklı bir çarpışmadan oluşmuştur. Olasıdır ki, bu türn uydumsuların daha büyük aylar oluşturmak için daha sonra yeryüzüne veya birbirleriyle çarpışmaları mümkündür. Dünyanın daha önceki dönemlere ait Ay’ları olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden dev darbe gerçekleştiğinde başka bir ay şekillenmesi sonrası, yine daha önce meydana gelen bir Ay olarak mevcuttur. ”

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