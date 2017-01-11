Bilim insanlarından Ay’ın nasıl oluştuğunu gösteren yeni teori

Telegraph’ta yer alan habere göre, Nature Geoscience adlı bilimsel dergide yer alan çalışmada, Ay’ın bir anda değil milyonlarca yıl süren bir şekil alma süreciyle oluştuğunu söylüyor.
1970’lerden bugüne gelen hakim olan görüş, “Dev Darbe”(Giant Impact) olarak bilinen Dünya’nın Theia adında yaklaşık Mars boyutunda bir gezegene 4.31 milyar yıl önce çarparak, uzaya doğru kopan parçalardan Ay’ın oluştuğu yönündeydi.
Buradaki probleme İsrailli araştırmacılar bir çıkış noktası öneriyorlar. Dünya, eğer bir takım daha küçük ölçekte bir astreoid saldırısına maruz kalmışsa, zamanla birleşen çöplerin “moonlet” adı verilen uydumsulara izin verebilir. Bu, her gece gördüğümüz Ay’ın Dünya’nın ilk ayı değil, Dünya’nın geçmişte yörüngesinde defalarca dolaşan bir dizi ayın sonu olduğu anlamına geliyor.
Çalışmanın yazarlarından Hagai B. Perets , ” Modelimiz, anyik Dünya’nın bir zamanlar bir dizi Ay’a ev sahipliği yaptığını söylemektedir. Her bir ön-Dünya, farklı bir çarpışmadan oluşmuştur. Olasıdır ki, bu türn uydumsuların daha büyük aylar oluşturmak için daha sonra yeryüzüne veya birbirleriyle çarpışmaları mümkündür. Dünyanın daha önceki dönemlere ait Ay’ları olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden dev darbe gerçekleştiğinde başka bir ay şekillenmesi sonrası, yine daha önce meydana gelen bir Ay olarak mevcuttur. ”
Araştırmacılar, 800 simülasyon gerçekleştirerek devasa olmayan gövdelerin Dünya’ya çarpma senaryolarını araştırmak için farklı boyutlarda uzay kayaları ile olası çarpışmalar için erken Dünya’nın yörüngesine gönderdi. Bilim insanlarının yarattığı simülasyona göre, bunlar soğutulmuş ve küçük uydumsulara yığılmış ve zamanla diğeriyle birleşmişti. Eğer, Dünya’ya farklı büyüklüklerdeki gövdelere sahip milyonlarca yıl boyunca çarpışmaların bıraktığı farklı kimyasal izler varsa- örneğin Oksijen 16 ve daha ağır versiyonu olan Oksijen 17 ve Oksijen 18- dışarı çıkabilir ve farklı çarpışmaların izlerini maskeleyebildiği ortaya çıktı: Önceden var olan bir ay, başka bir ay oluşuncaya kadar yavaş yavaş dışarıya çıkacaktı. Bununla birlikte, ortak kütleçekimsel çekimleri neticesinde birbirlerini etkileyecek ve yörüngelerini değiştirecektir.