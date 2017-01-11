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Bilim insanlarından Ay’ın nasıl oluştuğunu gösteren yeni teori

Yeni yapılan bilimsel araştırmaya göre Ayın oluşumu, büyük bir kataklifik bir çarpışma sonucu değil, daha ziyade, genç Dünya astreoid saldırısı altında iken 20 küçük uyducuğun süreç içinde bir araya gelmesiyle gerçekleşti.
20:1511 Ocak 2017
Dünya
Bilim insanlarından Ay’ın nasıl oluştuğunu gösteren yeni teori
Yeni yapılan bilimsel araştırmaya göre Ayın oluşumu, büyük bir kataklifik bir çarpışma sonucu değil, daha ziyade, genç Dünya astreoid saldırısı altında iken 20 küçük uyducuğun süreç içinde bir araya gelmesiyle gerçekleşti.
Ay’ın nasıl oluştuğu her zaman bilim insanları için bir bulmaca olmaya devam ediyor.

Telegraph’ta yer alan habere göre, Nature Geoscience adlı bilimsel dergide yer alan çalışmada, Ay’ın bir anda değil milyonlarca yıl süren bir şekil alma süreciyle oluştuğunu söylüyor.
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1970’lerden bugüne gelen hakim olan görüş, “Dev Darbe”(Giant Impact) olarak bilinen Dünya’nın Theia adında yaklaşık Mars boyutunda bir gezegene 4.31 milyar yıl önce çarparak, uzaya doğru kopan parçalardan Ay’ın oluştuğu yönündeydi.

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Fakat bu senaryoda bazı problemler mevcut:Astronotlar tarafından Ay’dan elde edilen kayaçların dünyaya getirilmesi sonucu yapılan kimyasal analizler , kayaçların kimyasının Dünya’nınki ile neredeyse aynı olduğunu gösteriyor. Başka bir ifade ile Dünya ile çarpışmaya dair geniş bir kütlesel iz bulunmuyor.

Buradaki probleme İsrailli araştırmacılar bir çıkış noktası öneriyorlar. Dünya, eğer bir takım daha küçük ölçekte bir astreoid saldırısına maruz kalmışsa, zamanla birleşen çöplerin “moonlet” adı verilen uydumsulara izin verebilir. Bu, her gece gördüğümüz Ay’ın Dünya’nın ilk ayı değil, Dünya’nın geçmişte yörüngesinde defalarca dolaşan bir dizi ayın sonu olduğu anlamına geliyor.
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Çalışmanın yazarlarından Hagai B. Perets , ” Modelimiz, anyik Dünya’nın bir zamanlar bir dizi Ay’a ev sahipliği yaptığını söylemektedir. Her bir ön-Dünya, farklı bir çarpışmadan oluşmuştur. Olasıdır ki, bu türn uydumsuların daha büyük aylar oluşturmak için daha sonra yeryüzüne veya birbirleriyle çarpışmaları mümkündür. Dünyanın daha önceki dönemlere ait Ay’ları olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden dev darbe gerçekleştiğinde başka bir ay şekillenmesi sonrası, yine daha önce meydana gelen bir Ay olarak mevcuttur. ”
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Araştırmacılar, 800 simülasyon gerçekleştirerek devasa olmayan gövdelerin Dünya’ya çarpma senaryolarını araştırmak için farklı boyutlarda uzay kayaları ile olası çarpışmalar için erken Dünya’nın  yörüngesine gönderdi. Bilim insanlarının yarattığı simülasyona göre, bunlar soğutulmuş ve küçük uydumsulara yığılmış ve zamanla diğeriyle birleşmişti. Eğer, Dünya’ya farklı büyüklüklerdeki gövdelere sahip milyonlarca yıl boyunca çarpışmaların bıraktığı farklı kimyasal izler varsa- örneğin Oksijen 16 ve daha ağır versiyonu olan Oksijen 17 ve Oksijen 18-  dışarı çıkabilir ve farklı çarpışmaların izlerini maskeleyebildiği ortaya çıktı: Önceden var olan bir ay, başka bir ay oluşuncaya kadar yavaş yavaş dışarıya çıkacaktı. Bununla birlikte, ortak kütleçekimsel çekimleri neticesinde birbirlerini etkileyecek ve yörüngelerini değiştirecektir.

London Imperial College’da Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Gareth Collins, yapılan çalışmanın büyük ölçüde Dünya’dan türeyen bir materyalden nasıl oluştuğu ihtimalini açıklayabildiğini söylüyor. Bir seferden ziyade bir seri büyük ölçekli darbenin de Ay’ın oluşturabileceğini belirten Collins, sözkonusu farklı iki görüşün de anlaşılması için daha sağlam kanıtların bulunmasıyla son kararın verileceğini vurguluyor.

Çeviri: Reha BAŞOĞUL

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