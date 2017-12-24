Göreve gelir gelmez saçmaladı: Türkiye AB’ye giremez

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya'nın çok satan gazetelerinden Bild'e konuştu. En genç başbakanlardan biri olan Kurz, "Türkiye'nin AB'de yer yok" dedi.

Kariyeri boyunca Ankara’ya karşı yaptığı rezil açıklamalarla tepki çeken ve sağ popülist politikaya kayan Avrupa’da geçtiğimiz dönemde yapılan seçimlerle zafere ulaşan Avusturya’nın eski Dışişleri Bakanı ve çiçeği burnunda Başbakanı Sebastian Kurz Alman basınına konuştu.

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Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’e konuşan Kurz, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koyduğu, “Her ülkeye mülteci dağıtılmalı” politikasına yanıt verdi. Kurz, “Her AB ülkesi ne kadar mülteci istiyorsa buna kendisi karar vermeli. Ülkeler kendi kültürlerinin farkında olduğu zaman olumlu anlamda gelişebilirler” dedi.

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Seçim döneminde de Türkiye’yi hedef alan saçma demeçler vererek oy toplamaya çalışan Kurz, Bild’e verdiği röportajda Türkiye’den de bahsetti. 31 yaşındaki Kurz, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri yok” ifadesini kullandı.