İsrail askeri kameraların önünde gazeteciyi vurdu

Ramallah'ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında göstericiler ile İsrail askerleri arasında yaşanan arbedede bir gazeteci kameraların önünde vuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarından önce de gerilimin üst düzeyde olduğu İsrail’de son haftalarda artan gösteri yürüyüşlerinde İsrail askerinin sert müdahalesi tepki çekmeye devam ediyor.

Bugün yaşanan gösterilerde İsrail askerleri protesto gösterilerini takip eden bir gazeteciyi vurdu.

Gazetecinin vurulma anı kameralar tarafından görüntülendi. Bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yaralandığı yerden kaldırılarak ambulansa alınan gazeteci hastanede tedavi altına alındı. Bugün çıkan olaylarda 2’si gazeteci 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.