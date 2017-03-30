NATO’dan Rusya’yı kızdıracak açıklama: Tanımıyoruz!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Rusya'yla diyalogu devam ettirmenin artık daha da önem kazandığını belirtti; ancak Rusya'nın hamlelerine karşı Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Rusya'yla diyalogu devam ettirmenin artık daha da önem kazandığını belirtti; ancak Rusya'nın hamlelerine karşı Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün düzenlediği basın toplantısında, yarın gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısının gündemi hakkında konuştu. Yarınki toplantıda bakanların savunma harcamaları ve terörle mücadele gibi konuları ele alacaklarını bildiren Stoltenberg, NATO liderlerinin 25 Mayıs’taki toplantının da yol haritasının çizileceğini ifade etti.

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Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya ile yaşanan sorun, Ukrayna ve çevresindeki durum, Afganistan’daki güvenlik meseleleri, risk azaltma ve şeffaflık gibi ortak mevzuların görüşüleceğini açıkladı. Stoltenberg ayrıca, Rusya konusunda “Gerginlik yüksek olduğunda, iletişime devam etmek daha da önem kazanır” diye ekledi.

“Müttefik Dışişleri Bakanları yarın, NATO’nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlaması amacıyla bir araya gelecek,” diyen Stoltenberg, “Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki hayati bağları bir kez daha sağlamlaştıracağız,” şeklinde konuştu.

“NATO’nun terörle mücadelesi ve istikrar sağlaması da gündeme gelecek,” diyen Genel Sekreter, sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak’taki güçlerin IŞİD ile savaşmasına yardımcı olacak eğitimlerimiz dahil olmak üzere, ortaklarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve hayatların kurtarılmasını sağlayacağız.”

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NATO-Ukrayna Komisyonu toplantılarının, Rusya’nın eylemleri karşısında Ukrayna’ya desteğin sürdüğüne dair güçlü bir işaret olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Kiev’e siyasi ve eylemsel destek vereceklerini söyledi.

“Yarın, kilit ortaklarımız olan Avrupa Yüksek Temsilciliği, Finlandiya ve İsveç’le birlikte; Rusya’nın Avrupa’da ve Avrupa dışında yaptığı askeri yığınağın etkilerini değerlendireceğiz. NATO’nun Rusya üzerinde hemfikir bir konumu var: Diyalogla birlikte, güçlü savunma ve caydırıcılık. Her ikisini de yapacağız,” diyen Stoltenberg, “Tüm müttefikler Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğini yinelediler. Rusya’nın Kırım’ı yasadışı ilhakını tanımıyoruz ve tanımayacağız” vurgusu yaptı. DHA