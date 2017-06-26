Nobelli aktivist hapishaneden tahliye edildi

Nobel Barış Ödülü sahibi Liu Xiaobo'nun ileri derece ölümcül karaciğer kanseri teşhisi konmasının ardından hapishaneden tahliye edildiği açıklandı.

Çinli insan hakları aktivisti, “daha fazla demokrasi” çağrısı yaptığı için 2009 yılında hükümeti devirmek suçlamasıyla hapse mahkûm edilmişti.

Avukatı Mo Shaoping, Liu’nun bir ay önce kanser teşhisi konduktan sonra kuzeydeki Liaoning eyaletinde bulunan bir hastanede tedavi edildiğini ifade etti.

61 yaşındaki Liu, 1989’daki Tiananmen Meydanı gösterilerinin kilit figürlerinden biriydi.

Öte yandan, eşi Liu Xia, Çinli aktivistin Nobel Barış Ödülü’ne değer görüldüğü 2010 yılından bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Avukat Mo, South China Morning Post gazetesine verdiği demeçte, Liu’nun erkek kardeşinin ağabeyine 23 Mayıs’ta kanser teşhisi konduğunu teyit ettiğini ifade etti.

AFP’ye konuşan Mo, Liu’nun özel planları olmadığını ve sadece hastalığına yönelik tıbbi tedavi gördüğünü açıkladı.