Şeflerin restoranlarda asla yemediği şeyler

Dünyaca ünlü şeflerin restoranlarda asla ağızlarına sürmedikleri bazı yiyecekler var.

Etik sebepler ya da hijyen gibi çok çeşitli neden olsa da aslında şeflerin seçici davranmasının sebebi restoran mutfaklarında neler döndüğünü çok iyi bilmeleri.

New York’taki La Belle Assiette isimli restoranın tanınmış şefi Silvia Baldini, “o güne özel” hazırlanan yemeklerden her zaman uzak durduğunu söylüyor. Zira bu yemeklerin şefler tarafından, bayat ya da çürümeye yüz tutmuş malzemeleri değerlendirmek için yapıldığını ifade ediyor.

Öte yandan Baldini, şefini tanımadığı bir restoranda asla midye yemediğini söylüyor. “Tek bir bozulmuş midye, hastanelik olmanıza sebep olabilir” diyen Baldini, mayonez ya da hollandez sosu sadece hafta başında yemeyi tercih ettiğini söylüyor. İçinde pişmemiş yumurta olan bu sosların şefler tarafından hafta başında yapıldığını ve hafta sonuna kadar aynı sosun tüketildiğini bildiği için bu tercihte bulunuyor.

TUVALETİ TEMİZ DEĞİLSE…

Baldini’nin son tavsiyesi restoranın tuvaletiyle ilgili. Baldini, “Tuvaletlerini temizlemeyen bir işletmenin mutfağını temiz tuttuğundan emin olmazsınız” diyor.

İngiliz Independent’ın görüştüğü isimlerden biri de Londra’da dört yıldır şeflik yapan Rosie Llewellyn. Her türlü işlenmiş gıdadan uzak durduğunu anlatan Llewellyn, içeriğindeki koruyuculardan, “E” kodlu kimyasallardan ve kötü kalitedeki malzemelerden bu sayede korunduğunu anlatıyor.