Son dakika… Alman istihbarat şefinden kriz çıkaracak açıklama

15 Temmuz'da kendi vatandaşlarını tanklarla ezen, TBMM'yi uçaklarla bombalayan Fettullahçı Terör Örgütü hakkında Almanya'dan yeni bir kriz yaratacak açıklama geldi... Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) Başkanı Bruno Kahl, Türkiye'deki darbe girişiminden FETÖ'nün sorumlu olduğundan şüphe ettiğini söyledi.

15 Temmuz'da kendi vatandaşlarını tanklarla ezen, TBMM'yi uçaklarla bombalayan Fettullahçı Terör Örgütü hakkında Almanya'dan yeni bir kriz yaratacak açıklama geldi... Almanya'nın dış istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi'nin (BND) Başkanı Bruno Kahl, Türkiye'deki darbe girişiminden FETÖ'nün sorumlu olduğundan şüphe ettiğini söyledi.

Almanya’da Başbakanlığa bağlı dış istihbarattan sorumlu Federal Haberalma Servisi’nin Başkanı (BND) Bruno Kahl, haftalık Der Spiegel dergisine verdiği mülakkatta Ortadoğu, Rusya, IŞİD’le mücadele ayrıca Avrupa ile Türkiye arasında son dönemde yaşanan gelişmelere istinaden açıklamalarda bulundu. Kahl, “Sadece Türkiye’nin coğrafi konumu itibarıyla bile açık olan şey şu ki, bu kanalları kapatamayız” ifadesini kullandı.

“Bizi ikna edemedi”

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ olduğu konusunda kendilerini “çeşitli yollardan ikna etmeye çalıştığını ancak bunun şu ana kadar gerçekleşmediğini” belirten Bruno Kahl, ancak darbe girişiminin “devlet tarafından kurgulanmadığını” söyledi.

Deutche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre, “15 Temmuz öncesinde de hükümet tarafından bir temizlik dalgası başlatıldığını” söyleyen BND Başkanı Kahl “Bu yüzden ordunun bazı kesimleri sıra kendilerine gelmeden darbe yapmak istedi. Ancak artık çok geçti, kendileri de temizlendi” dedi.

Kahl, darbenin devletçe tasarlanmamış olmasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açısından “memnuniyet verici bir mazeret” olduğunu ifade etti. Kahl, Spiegel’in “Gülen yapılanmasını aşırılık yanlısı İslamcı ya da terörist diye tanımlayabilir misiniz?” sorusuna “Gülen yapılanması dini ve seküler eğitim için bir araya gelmiş sivil bir oluşum. Bunlar arasında dershaneler, Erdoğan güçleriyle yıllarca ortak çalıştıkları eğitim kurumları var” cevabını verdi.