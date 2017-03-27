Son dakika… Komşu’da seçim sonuçları belli oldu

Bulgaristan'da halk dün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre; Boyko Borisov'un lideri olduğu Avrupa yanlısı merkez sağ parti GERB (Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar) oyların yüzde 33'ünü alarak, erken seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

Bulgaristan'da halk dün sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre; Boyko Borisov'un lideri olduğu Avrupa yanlısı merkez sağ parti GERB (Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar) oyların yüzde 33'ünü alarak, erken seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

AFP’nin haberine göre; eski itfaiyeci ve bodyguard olan Borisov’un en büyük rakibi muhalefetteki Sosyalist Parti (BSP) ise oyların yüzde 28’ini aldı. BSP, Moskova Yönetimi’ne yakınlığıyla dikkat çekiyordu.

Geç saatlerde bir açıklama yapan Borisov, “Milletin isteklerine ve uluslararası ciddi duruma cevap veren bir hükümeti hızla kuracağımızı umut ediyorum” dedi.

Birleşik Vatanseverler’in yüzde 9.6 oyla üçüncü parti olduğu seçimlerde Türklerin Hak ve Özgürlükler Hareketi ise yüzde 7 oy aldı. Halkçı Parti de Parlamento’ya girmeye hak kazandı.

GERB’in Birleşik Vatanseverler ile koalisyon kurması bekleniyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) en fakir ülkesi olan Bulgaristan’da, Birlik içinde geçen 10 yıla rağmen çok fazla yolsuzluk var. Ülke son dört yılda üçüncü kez seçime gitti.

İktidardaki merkez sağ hükümetin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediği adayın başarısız olması nedeniyle ülkede Kasım 2016’dan bu yana siyasi bir kriz yaşanıyor.

TÜRKİYE İLE KRİZ YAŞANDI

Parlamento seçimleri öncesinde Türkiye ile de gerginlik yaşandı. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Ruman Radev ve ulusalcılar, Türk hükümetini seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçladı. Türk hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın olduğu belirtilen Bulgaristan Türklerinin Dost partisini desteklediği eleştirileri dile getirildi.

Bulgaristan’da Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden ayrılanların oluşturduğu Dost Partisi ilk kez seçimlere katıldı. Dost partisi AKP ile yakın ilişki içinde olmakla eleştiriliyor. Bulgar hükümeti bu konuyla ilgili olarak Sofya’daki Türkiye Büyükelçisi’ni bir süre önce Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı. Bulgaristan ayrıca geçen hafta da Ankara’daki büyükelçisini istişare için ülkeye geri çağırdı.

Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu (yaklaşık 700 bin) Türkler oluşturuyor. Komünist rejim döneminde Bulgaristan’dan yaklaşık 300 bin Türk, zorla Türkiye’ye göç ettirilmişti. Türkiye’de yaşayan yaklaşık 200 bin Bulgaristan kökenli Türk’ün üçte birinin ülkedeki seçimlerde oy kullandığı tahmin ediliyor.

Bulgaristan’daki milliyetçi gruplar, Türkiye’den Bulgaristan’a oy kullanmak için gelmek isteyen çifte vatandaşların ülkeye girişini engellemek için sınırda blokaj kurmuştu.