Son dakika… O ülkede kimse Cumhurbaşkanı olmak için aday olmadı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yetkilerini artırmak için 16 Nisan'da referanduma giderken, Arnavutluk'ta Cumhurbaşkanlığı için kimse adaylığını koymayınca bugün düzenlenen ikinci turda da Cumhurbaşkanı seçilemedi.

Parlamento Sözcüsü İlir Meta, Genel Kurul’da dün yaptığı konuşmada, “Yeni Cumhubaşkanı için Arnavutluk’taki tüm siyasi güçlerin mutabakatını sağlamak amacıyla muhalefetle diyalog kurma niyetimizi göstermek adına aday göstermedik” dedi.

Buna karşın, Parlamento’da yeni Cumhurbaşkanı için ilk ve ikinci tur oylama dün ve bugün yapıldı. Genel Kurul toplandı ve süreç 10 dakikadan kısa bir süre içinde tamamlandı.

Euroactiv.com adlı internet sitesinin haberine göre; muhalefetteki Demokratik Parti, Şubat ayından bu yana Parlamento’yu boykot ediyor. Muhalefet, iktidardaki sol koalisyonun seçimleri manipüle edebileceği iddiasıyla özgür ve adil seçimlere hazırlık için teknokratlardan oluşan geçici bir hükümet kurulmasını talep ediyor.

BAŞBAKAN RAMA: SABIRLI OLACAĞIZ

Sosyalist Başbakan Edi Rama, Genel Kurul sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada sabırlı olmanın önemine dikkat çekti. Reuters’ın haberine göre; Rama, “Bekleyeceğiz. Doğru Cumhurbaşkanı seçmek, mümkün olan çok sayıda parti tarafından kabul eden birini seçmek daha iyi. Biz hiçbir zaman gücümüzü küstah olmak için bir itki olarak görmedik, güç bizi sabırlı olmaya itti” dedi.

Son yerel seçimlerde güç kaybeden Demokratik Parti, tüm dikkatini 18 Haziran’da yapılması planlanan Parlamento Seçimleri’ne yoğunlaştırdı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani’nin görev süresi 24 Temmuz’da doluyor. Ülkede Cumhurbaşkanlığı makamı uzlaştırıcı bir pozisyon olduğu için bu göreve talip olan bir aday, ilk üç turda Parlamento’nun beşte üçünün desteğini almak zorunda. Eğer herhangi bir aday kazanamazsa, yasalar gereği salt çoğunluğun onayladığı aday Cumhurbaşkanı seçiliyor.