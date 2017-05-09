Son dakika… Ve ABD’de kritik görüşme gerçekleşti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Washington'da ABD'li mevkidaşı Jeff Sessions'la görüştü.

ABD Adalet Bakanlığı binasında gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın planlanan Washington ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, ana gündem maddesi Fethullah Gülen’in geçici tutuklanması ve Türkiye’ye iade edilmesi oldu.

Görüşmede Bozdağ, Gülen’in geçici tutuklanmasına ve iadesine ilişkin gönderilen dosyaların en kısa sürede mahkemeye intikal ettirilmesini istedi.

Bozdağ-Sessions arasındaki görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtiliyor.

Bakanlık kaynakları görüşmede13 aydır ABD’de tutuklu olarak yargılanan Rıza Sarraf’ın gündeme gelmediğini ifade ediyor.

Yalnızca bu görüşme için ABD’ye gelen Bozdağ’ın yarın öğle saatlerinde Washington’dan ayrılması bekleniyor.