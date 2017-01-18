Suriye, Suudi Arabistan ve Katar’ı istemiyor

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suudi Arabistan ve Katar'ın Suriye barış görüşmelerinde ancak militanları desteklemeyi bırakmaları durumunda yer alabileceklerini belirterek, yaklaşan görüşmelerde yer alma ihtimalini reddettikleri sinyalini verdi.

Mikdad, Lübnan’ın Al-Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, “Katar ve Suudi Arabistan’ın terörizme verdikleri desteği bırakmaları durumunda görüşmelerde yer almaları konusunu konuşuruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise İsviçre’nin Davos kentinde yaptığı bir konuşmada, Suudi Arabistan ile İran’ın geçtiğimiz yıl Lübnan konusundaki başarılı işbirliğinde olduğu gibi Suriye ve Yemen konularında da işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Zarif, “İran ve Suudi Arabistan’ın birbirlerine düşmanca politikalar izlemesi için neden görmüyorum. Hatta Suriye, Yemen, Bahreyn ve diğer bölgelerde insanların sefil yaşam koşullarını iyileştirebilmemiz için beraber çalışabiliriz” dedi.

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Kazakistan önümüzdeki hafta Rusya, İran ve Türkiye tarafından çağrısı yapılan barış görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Rusya ve İran, Esad’ın iki ana müttefiki. Türkiye ise Suudi Arabistan ve Katar gibi, Esad’a karşı isyancıları desteklemişti.