Trump: Kaos yok, her şey tıkır tıkır işliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da alışılmadık uzunlukta bir basın toplantısı düzenledi. İlk kez rastgele seçtiği gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump konuşmasında yönetiminin kaos içinde olduğu yorumlarını kabul etmediğini ifade etti ve ekibinin "tıkır tıkır işleyen bir makine" gibi çalıştığını söyleyerek olumsuz havayı dağıtmaya gayret etti. Ancak eleştirilerin hedefindeki Trump'a kötü bir haber daha var... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için aday gösterdiği yeni isim de teklifi reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da alışılmadık uzunlukta bir basın toplantısı düzenledi. İlk kez rastgele seçtiği gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump konuşmasında yönetiminin kaos içinde olduğu yorumlarını kabul etmediğini ifade etti ve ekibinin "tıkır tıkır işleyen bir makine" gibi çalıştığını söyleyerek olumsuz havayı dağıtmaya gayret etti. Ancak eleştirilerin hedefindeki Trump'a kötü bir haber daha var... Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için aday gösterdiği yeni isim de teklifi reddetti.

ABD Başkanı, “Televizyonu açıyorum, gazeteleri açıyorum ve okuduğum hikayeler kaos dolu, tam bir kaos. Ancak gerçekler tam tersi. Kabinem için henüz onay alamamış olmama rağmen, yönetim tıkır tıkır işleyen bir makine gibi” açıklamasında bulundu.

YENİ ADAY GÖREVİ KABUL ETMEDİ

Trump her şeyin yolunda gittiğini söylese de üst üste darbe almaya devam ediyor. Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine istifa eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michale Flynn’in yerine gösterdiği isim Robert Harward da görevi kabul etmedi.

Öte yandan dün Çalışma Bakanlığı’na aday gösterdiği Andrew Puzder, iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekildi.

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BILL CLINTON’DAN SONRA BİR İLK

Trump, Beyaz Saray'da alışılmadık uzunlukta bir basın toplantısı düzenledi. Uzmanlar son olarak bu şekilde bir basın toplantısının 1990'lı yılların ortalarında Başkan Bill Clinton tarafından düzenlendiğini belirtiyor. Clinton sonrasında Başkan George Bush ve Başkan Barack Obama basın toplantıları sırasında soruları sadece önceden basın danışmanlarının tespit ettiği gazetecilerden alıyorlardı. Başkan Trump bu defa rastgele biçimde gazetecilerin soru sormasına imkan tanıdı.

Beyaz Saray'daki basın toplantısını takip eden yerli ve yabancı basın mensupları tartışmalı birçok konuda Başkan Trump'a sorular yöneltti. Başkan Trump, sık sık yalan haberler yapmakla itham ettiği bazı medya kuruluşlarının muhabirlerinin hem soru sormalarına izin verdi, hem de yine aynı kuruluşları yalan ve yanlış haber yapmakla suçladı.

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Başkan Trump, son olarak Federal Temyiz Mahkemesi tarafından askıya alınan çoğunluğunu Müslümanlar'ın oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı getiren başkanlık kararnamesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Mahkemenin kararının yanlış olduğunu söyleyen Trump önümüzdeki hafta yeni bir seyahat yasağı kararnamesi yayınlayacağını söyledi, ancak yeni kararnamenin içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

YİNE CNN’E ÇATTI

Seçim kampanyası sırasında kendi ekibinden bazı kişilerin Rusya’yla irtibatta olduğu iddialarını bir kez daha yalanlayan Donald Trump, bu iddiaların doğru olmadığını söyledi. Buna karşın istihbarat servislerinden sızan bazı bilgiler olduğunu kabul eden Başkan Trump bu konularda yapılan haberlerinse yalan olduğunu belirtti. CNN televizyonu Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'nın “İstihbarat sızıyorsa haberler nasıl yalan olabilir?” şeklindeki sorusuna da Başkan Trump “Çünkü ben bilgiye sahibim ve haberlerde neyin doğru söylendiğini, neyin yalan olduğunu görebiliyorum. Ama şunu da görüyorum haberlerde bana karşı bir nefret dili kullanılıyor. Sizin kanalınızda özellikle Trump karşıtı isimleri ekrana çıkarıyorsunuz ve bana karşı bir nefret söylemi var. Ve insanlar bu haberlerinize artık inanmıyorlar” diye konuştu.

Trump ayrıca basında yer alan haberler nedeniyle Moskova ile Washington arasında tansiyonun düşürülmesi ve anlaşma yapılmasının zorlaştığını ileri sürdü.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifasını istemesi ile ilgili sorular üzerine de Başkan Trump, Flynn'in yanlış birşey yapmadığını, ancak Rus Büyükelçi'yle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak Başkan Yardımcısı Mike Pence'e tam bilgi vermediğini, bunun da kendisi açısından kabul edilemez olduğu için istifasını istediğini söyledi.