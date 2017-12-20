Trump’tan küstah Kudüs çıkışı

Henüz yaptığı Kudüs açıklamasının gerilimi dinmemişken ABD Başkanı Donald Trump skandal bir açıklamaya daha imza attı. Bugün ABD'nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley'nin, "Trump Kudüs oylamasında ABD'nin yanında olmayanların listesini istedi" açıklamasının ardından Trump, "Bize karşı oy vereceklere para yardımını keseceğiz" dedi.

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan ve ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, yarın New York’ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılacak oylama hakkında ortalığı alevlendirecek bir açıklama yaptı.

Trump’ın açıklamasının ilk sinyali sabah saatlerinde Foreign Policy'den gelmişti. Dergide yer alan habere göre, Haley'in diğer BM üyelerine uyarıda bulunduğu iddia edilmişti. Foreign Policy’nin ele geçirdiği e-postada yer alan ifadelerde Haley'nin, “Oyunu verirken ABD Başkanı'nın ve ABD'nin bu oyu kişisel olarak algıladığını bilmeni isterim. Başkan bu oylamayı çok yakından takip edecek ve benden, aleyhimizde oy kullanan tüm ülkelerin raporunu istedi. Oylamayla ilgili her türlü notu alacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Trump bu açıklamaların ardından konuştu. Trump, yarın yapılacak oylamada ABD’nin aleyhine oy verecek ülkelere finansal yardımı keseceğini duyurdu. Trump Beyaz Saray’da gazetecilere konuştu ve, “Bizden milyonlarca ve hatta milyarlarca dolar para alıyorlar ve buna rağmen bize karşı oy kullanıyorlar. Bunların kimlere oy verdiğini izleyeceği.z. Bırakalım bize karşı oy kullansınlar. Çok para biriktiririz, umrumuzda değil” dedi.

Yarın 193 üyeli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanacak ve ABD’nin tartışmalı kararını oylayacak.