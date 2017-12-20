Veto edilen Kudüs karar taslağı yarın BM Genel Kurulu’nda oylanacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından Arap ve Müslüman devletlerin talebi olağanüstü toplanacak.

Filistin BM temsilcisi Riyad Mansour, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump’un Kudüs kararının geri çekilmesini isteyen karar taslağının Genel Kurul’da oylanacağını ifade etmişti.

Bu karar taslağı Pazartesi günü 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nde oylanmış ve karar sadece daimi üye olan ABD’nin aleyhte oyuyla veto edilmişti.

Mısır tarafından hazırlanan karar taslağının metninde ABD veya Trump’ın adı açıkça yer almıyor ancak “Kudüs’ün statüsüyle ilgili son alınan kararlardan derin üzüntü duyulduğu” ifadesi yer alıyor.

Taslakta ayrıca, hiçbir ülkenin Kudüs’te diplomatik misyon kurmaması çağrısı da yer alıyor.

Mansour karara Genel Kurul’da “yoğun destek” verileceğini umduğunu söyledi. Genel Kurul’da alınan kararın bağlayıcılığı bulunmuyor ancak siyasi ağırlık taşıyor.

ABD’nin BM temsilcisi Nikki Haley, onlarca BM üyesi ülkrur gönderdiği ve Reuters tarafından görülen bir mektupta ABD’nin, Washington’un kararını eleştiren taslak lehine oy kullananları unutmayacağı uyarısında bulundu.

Haley, “Başkan bu oylamayı dikkatlice izleyecek ve bize karşı oy kullanan ülkeler hakkında rapor vermemi istedi, bu konuda her oya dikkat edeceğiz” dedi

Haley bu çağrıyı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yineleyerek “ABD isimleri bir kenara yazacak” dedi.

BM’de 1950 yılında alınan bir karar uyarınca, Güvenlik Konseyi’nin bir karar almaması durumunda Genel Kurul’un özel acil oturumda, “toplu önlemler için üyelere uygun tavsiyelerde bulunmak amacıyla” ilgili konuyu değerlendirmesi istenebiliyor.

Bu tür toplantılar şimdiye kadar yalnızca 10 kez yapıldı Genel Kurul en son, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Filistin topraklarındaki eylemler hakkında 2009’da toplandı.

Trump, ülkesinin yıllardır uyguladığı politikayı baş aşağı ederek, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımış, Tel Aviv’deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması için de gerekli hazırlıkların yapılması talimatını vermişti.

Haley Pazartesi günü kararın ABD’nin egemenliğini ve Ortadoğu barış sürecindeki rolünü savunmak için veto edildiğini belirtti. Haley ayrıca bu karar taslağını Washington’a bir hakaret ve konsey üyeleri için utanç kaynağı olarak eleştirdi.

İsrail Kudüs’ü ebedi ve bölünmez başkenti olarak görüyor ve bütün ülkelerin büyükelçiliklerini oraya taşımasını istiyor.

Filistinliler Doğu Kudüs’ün ileride kurulacak bir Filistin devletinin başkenti olmasını istiyorlar. İsrail Doğu Kudüs’ü 1967’de ilhak etti. İsrail’in ilhak kararı uluslararası toplumca tanınmıyor.