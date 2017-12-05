2017/2018 AÖL sınav giriş yerleri belli oldu! Açık lise sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? AÖL sınavı ne zaman?

Açık Lise (AÖL) sınavına kısa bir zaman kala sınav giriş yerleri belli oldu. 2017-2018 yılı ilk dönem AÖL sınavları için giriş belgesi nasıl çıkartılır merak ediliyor. Lise eğitimlerini tamamlayamayan vatandaşlar dışarıdan diploma almak için ter dökecek. Peki AÖL sınavı ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte AÖL sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

AÖL sınav giriş yerleri açıklandı. AÖL yani Açık Lise sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde yapılacak. Öğrenim hayatlarını uzaktan eğitim ile devam ettiren öğrenciler AÖL sınav girş belgesi nasıl çıkartılır merak ediyor. Haberimizde bulunan linkten AÖL sınav giriş yerinizi öğrenebilir ve belgelinizi çıkartabilirsiniz. Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve şifre bilgileri ile gerekli belgelere ulaşılabilir. İşte AÖL sınavları hakkında detaylar, sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve Açık Lise mezun olma puanları…

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARTILIR?

Yukarıdaki linke tıkladığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşacaksınız, karşılaştığınız bu ekrandaki Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve şifre boşluklarını doldurarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra AÖL sınav yerlerinizi öğrenebilir ve sınav giriş belgenizi yazdırabilirsiniz.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz.

Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız.

Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz.



Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler:

Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri.

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi.

Kurşun kalem ve silgi.

Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.

AÖL HAKKINDA



Açık Öğretim Lisesi (AÖL); lise eğitimine örgün olarak devam edemeyen öğrencilerin eğitime devam etmek için uzaktan eğitim alarak dışarıdan okudukları lisedir. Burada alınan eğitim örgün eğitim ile eş değer niteliklerdedir. Açık öğretim lisesine ortaokul eğitimini almış, lise eğitimine devam edememiş her birey kayıt yaptırabilmektedir.

Açık öğretim lisesi de normal liseler gibi 4 yıl, 8 dönem eğitim verir. Ancak 18 yaşından büyük öğrenciler için 1 yıl içerisinde 3 sınava girme hakkı verilmiştir. Bu haktan faydalanan öğrenciler eğitimlerini 2,5 yıl gibi bir sürede tamamlayabilirler. Açık öğretim lisesi kitaplarını ücretsiz bir şekilde ikamet etmiş olduğunuz semtinizde bulunan liselerden temin edebilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA İLE YAPILABİLEN İŞLEMLER

İşte MEB tarafından mobil uygulama ile ilgili yapılan açıklama;

Öğrencilerimiz Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabileceklerdir. Mobil Uygulama ile öğrencilerimiz;