2018 YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? YÖK tarihleri açıkladı

YÖKDİL sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenleniyor. YÖKDİL başvuruları alınmaya başlandı. İşte 2018 YÖKDİL başvuruları ne zaman sorusunun cevabı...

YÖKDİL başvuruları başladı. YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanıyor, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştiriliyor. YÖKDİL sınavına girmek isteyenler http://yokdil.yok.gov.tr adresinden başvuru yaparak bilgi edinebiliyor. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte YÖKDİL sınavı hakkında ayrıntılar…

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından açıklanan YÖKDİL sınav başvuru tarihi belli oldu. Başvurular 30 Ocak – 7 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak yapabilirler.

YÖKDİL SINAV BAŞVURUSU

YÖKDİL PROJESİ NEDİR?

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu amaca yönelik olarak Yeni YÖK olarak yakın zamanda birçok yeni girişim başlattık. Bunların arasında yakın zamanda kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz 100 / 2000 projesi (ülkemizin 100 öncelikli alanında 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilmesi), ihtisaslaşma odaklı 1000 araştırma görevlisi kadrosu gibi doktoralı insan kaynağının arttırılması projelerimiz yer almaktadır. Yine geçtiğimiz yıl yeniden düzenlemesi yapılan doçentlik başvuru kriterleri de bu kapsamdaki girişimlerimizin arasında idi.

Başlatılan bu yeni girişimlerimiz akademi de olumlu bir şekilde değerlendirilmiş olmakla birlikte doktora öğrenci ve doçentlik başvuru süreçlerinde en önemli istek her iki süreç içinde baraj niteliğinde olan dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi yönünde oldu. Uzun yıllardır akademik dünya yapılan sınavın alana özgü olması yönünde bir beklenti içerisinde idi ve beklentinin karşılanmasına yönelik olarak Yeni YÖK olarak gelen görüşleri

de dikkate alarak kapsamlı bir çalışma başlattık ve mevcut YDS sınavının yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) süreci başlatıldı.

YÖKDİL SINAVI NASIL VE NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

YÖKDİL sınavı için YÖK tarafından başlatılan bu çalışmada sınav sorularının hazırlanması süreci dil yetkinliği konusunda deneyimli Ankara Üniversitesi tarafından, sınavın organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

YÖKDİL sınavı ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilecektir ve yılda iki kez gerçekleştirilecektir.

YÖKDİL SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

YÖKDİL Sınavı başvuruları 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren http://yokdil.yok.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

75 TL

SINAVIN BAŞARISI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL'İN GEÇERLİLİK SÜRESİ OLACAK MI?

YÖKDİL'in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır.