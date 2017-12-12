Danıştay’dan ‘Hafızlık belgesiyle ortaöğretime geçişe’ yürütmeyi durdurma

Danıştay, Eğitim-İş'in başvurusu üzerine, eşitlik ilkesine olduğu gerekçesiyle hafızlık belgesi alanların doğrudan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirmesini durdurdu.

Eğitim-İş’in başvurusu üzerine Danıştay, hafızlık belgesi alan kişilerin doğrudan Anadolu imam hatip lisesine yerleştirilmesini eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıktı.

Eğitim-İş’ten yapılan açıklama şöyle:

28.10.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 23.maddenin 2. fıkrasının h bendine;

h) (Ek:RG-28/10/2016-29871) 8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine komisyonca dengeli bir şekilde yerleştirilir.

hükmü eklenmişti.

Hükme göre, 8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca verilen hafızlık belgesini almaları halinde, yerleştirmeye esas sınav puanı olmaması ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşememesi durumunda Anadolu imam hatip liselerine doğrudan yerleştirilmesi öngörülmüştür. Yani hafızlık belgesi alan öğrenciler sınavdan muaf tutulmuştu.

Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Milli Eğitim Sisteminin bir paydaşı olamayacağı, ortaöğretime geçiş sınavına eşdeğer olamayacak hafızlık belgesinin ortaöğretime geçişte bir yeterlilik olarak kabul edilmesinin mümkün olamayacağı, hafızlık belgesi bulunan ve bulunmayan öğrenciler arasında ayrımcılık yaratıldığı, Milli Eğitim Sisteminde hafızlık belgesinin bir ölçme değerlendirme kriteri olamayacağı, geçiş sınavına girmeyen ya da yeterli puanı alamayan hafızlık belgesi olmayan öğrencilerin açık liseye yönlendirilirken hafızlık belgesi olan öğrencilerin sınavdan muaf tutulmasının açıkça eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtığımızı duyurmuştuk.

Danıştay 8. Dairesinin 2016/15234E. sayılı dosya üzerinden gördüğü davada, yürütmenin durdurulması istemimizin reddi yönündeki karara itirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazımızı haklı görerek anılan hükmün yürütmesini durdurmuştur.

Kararın Milli Eğitim Bakanlığınca iyi değerlendirilmesini ve ortaöğretime geçiş sistemi ile ölçme değerlendirme konusunda, keyfi ve eşitlik ilkesini zedeleyecek uygulamalardan vazgeçilmesini, aksi halde Eğitim İş olarak her türlü hukuki mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğimizi belirtiyoruz.