e-Okul 2. yazılı sonuçları ve güncel devamsızlık bilgileri! e-Okul öğrenci ve öğretmen girişi…

E-okul sistemi üzerinden sınav notları ve devamsızlık bilgileri öğrenebiliyor. Öğrenciler ve veliler güncel yazılı sonuçlarını ve devamsızlık günlerini araştırıyor. Öğretmenler ise bilgileri güncellemek amacıyla e-Okul sistemine giriş yapıyor. İşte e-Okul sistemine giriş yapmak için gereken bilgiler ve e-Okul hakkında detaylar...

Öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri e-Okul’a giriş yapmak için Google üzerinde e-Okul giriş aramaları yapıyor. E-Okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) nedir ve nasıl çalışır sorularının cevaplarını arayan arayan veliler için E-Okul ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte E-okul girişi ve VBS sorgulama ekranı hakkında ayrıntılı bilgiler…

e-OKUL GİRİŞ DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu E-okul veli bilgilendirme sistemi sayesinde, öğrencilere ait not ve devamsızlık bilgisine kolay ve hızlı bir şekilde en güncel haliyle ulaşabilmek mümkün.

E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ

e-OKUL'DA HANGİ BİLGİLER PAYLAŞILIYOR?

Devamsızlık Bilgisi: devamsızlık bilgisi bölümünden öğrencilerin hangi günlerde okula gittiği hangi günlerde ise gitmediği takibi yapılmaktadır. Bu bölümde geç kalma durumlarında dahi bilgi sağlanabilir.

Not Bilgisi: Not bilgisi bölümünde ise öğrencilerin güncel dönemde aldığı derslerdeki başarı durumu görüntülenmektedir. Sınav ve sözlülerde alınan notların öğretmenler tarafından sisteme girilmesi ile görülen bu bilgiler sayesinde kişiler öğrencilerin başarı durumunu görebilmektedir.

Haftalık Ders Programı: Haftalık ders programı bölümünde öğrencilerin derslerinin takibi yapılabilmektedir. Haftalık olarak yayınlanan ders programında öğrencilerin hangi gün hangi dersinin olduğu öğrenilebilmektedir.

Sınav Tarihleri: Sınav takvimlerinin belli olmasının ardından ilgili tarihler e okula yüklenmektedir bu bakımdan öğrenci ve veliler sınav takibini bu bölümden yapabilmektedir.