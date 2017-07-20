Son dakika… Alman şirketleri Türkiye’ye yatırımı durdurabilir

Alman Ticaret Odaları birliği tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginlik nedeniyle Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmasının zor olduğunu bildirdi.

Alman Ticaret Odaları birliği DIHK, iki ülke arasında bozulan ilişkilerin yarattığı belirsizlik nedeniyle Alman şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasının zorlaştığını ifade etti.

İLGİLİ HABER Almanya'dan Türkiye açıklamaları peş peşe geldi!

DIHK’nın dış ticaretten sorumlu yetkilisi Volker Treier, Almanya’nın Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefleri hakkında şüphe ortaya koyması ve vatandaşlarına seyahat uyarısında bulunmasının ardından Reuters’a yaptığı açıklamada, “Darbe girişiminden bu yana Alman şirketleri tarafından belirsizlik görülüyor… Mevcut gelişmeler bu güvensizliği önemli ölçüde artırıyor. Bu ortamda Alman şirketlerin Türkiye’de yeni yatırım yapmalarını düşünmek zor” dedi.