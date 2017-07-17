Başvurmayan emeklinin ikramiye farkı yanacak

Memur emeklileri ikramiye farklarını almaya başladı. Ancak 29 Ocak 2018 tarihine kadar ikramiye farkları için SGK'ya başvurulması gerekiyor.

30 yılın üzerinde hizmeti olan ancak emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan memur emeklilerine ikramiye farklarının ödenmesiyle ilgili düzenleme geçtiğimiz yıl yapılmıştı.

Memur emeklileri ikramiye farklarını almaya başladı. Ancak ikramiye farkı talep edilebilmesi için hak düşürücü süre var. 29 Ocak 2018 tarihine kadar ikramiye farkları için SGK’ya başvurulması gerekiyor. Bu tarihten sonra ikramiye farkı hak edilmiş olsa bile ödenmeyecek. 7 Ocak 2015’ten önce emekli olmuş ve 30 yılın üzerinde hizmeti olmasına rağmen emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden almış memur emeklilerine ikramiye farkları ödeniyor.

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BAZILARI BAŞVURMAYABİLİR

İkramiye farklarının ödenmesi için bu durumda olan kişilerin SGK’ya başvuru yapması gerekiyor. Yapılan başvurular sonrasında ikramiye farkları hesaplanıyor ve bu kişilere veya hak sahiplerine ikramiye farkları ödeniyor. Dolayısıyla yalnızca memur emeklileri değil, eğer memur emeklisi hayatını kaybetmişse geride kalan hak sahipleri de ikramiye farkı alabiliyor. 30 yılın üzerinde hizmeti olup emekli ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan ve bu konuyla ilgili daha önce SGK’ya başvurmayan kişilerin ikramiye farklarının ödenmesi için SGK’ya başvuru yapması gerekiyor. Diğer taraftan daha önce dilekçeyle SGK’ya başvuran ve dava açmayan kişilerin tekrar SGK’ya başvuru yapması gerekmiyor.

İHA