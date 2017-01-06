Berat Albayrak: Halkın yüzde 80-90’ı yaz saatini olumlu buldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaz saati uygulamasını değerlendirdi. Bakan, "İspanya Fransa bir çok Avrupa ülkesi hava kaçta aydınlanıyor biliyor musunuz 8'de 8 buçukta" diye konuştu. Albayrak halkın yüzde 80-90'nın yaz saati uygulamasının devamını olumlu bulduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaz saati uygulamasını değerlendirdi. Bakan, "İspanya Fransa bir çok Avrupa ülkesi hava kaçta aydınlanıyor biliyor musunuz 8'de 8 buçukta" diye konuştu. Albayrak halkın yüzde 80-90'nın yaz saati uygulamasının devamını olumlu bulduğunu belirtti.

Enerji Bakanı Berat Albayrak tartışılan yaz saati uygulamasıyla ilgili A Haber yayınında konuştu. Albayrak ekonomik olarak yaz saati uygulamasının verimli olduğunu belirtti.

İşte Albayrak’ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye 76 dakikalık bir saat aralığında. Saat uygulamasıyla ilgili süreç 24 saatlik bir kesimde 8 saatten 16 saate kadar çıkan gün ışığından hangi saatte faydalanmak üzere bir karardan bahsediyoruz.

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Bu çerçevede bakıldığı zaman bu aralığın tüm Türkiye arasında bakıldığında bu aralığı oturtmak. Toplum açısından bir çok açıdan enerji tüketimi açısından bakıldığında bu çerçevede bakıldığında bu saatten önceki döneme kadar. 3 3 buçukta hava kararıyordu. Batıda 4 buçukta kararıyordu. 7 buçukta hava aydınlanıyordu.

ʻʻ Avrupa ülkelerinde hava kaçta aydınlanıyor biliyor musunuz? 8'de 8 buçukta. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Mesainin içinde ve güvenlik marjının içine koyma noktasında bir adım attık. Enerjiye maliyet katkısı oldu 1 ila 2.5 milyar TL arası. Kasım itibariyle bu rakam tahmin ettiğimiz noktalarda gerçekleşti.

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Gün erken aydınlanmıyor. İspanya Fransa bir çok Avrupa ülkesi hava kaçta aydınlanıyor biliyor musunuz? 8’de 8 buçukta. Saat aralığı değil. Gün ışığından faydalanma oranı. Batı illerini kapsıyor bu. Halkın yüzde 80’i 90’ı olumlu buldu. Yaz saatini. Bu çerçevede bakıldığında hassas bir noktada. Batı illerine dayalı batı illeri için konuşuyoruz. Kış saati 5 ay.